La Policía de Entre Ríos fortalece la capacitación en el uso de armas no letales

En esta oportunidad, instructores pertenecientes a distintos Grupos Especiales de la Jefaturas Departamentales e Institutos de Formación participaron de un entrenamiento especializado en el uso del arma no letal Byrna.

El curso tuvo como finalidad brindar a los funcionarios los conocimientos y herramientas necesarios para que puedan desempeñarse como capacitadores de operadores en cada Jefatura Departamental y en los Institutos Policiales, garantizando así la extensión de esta formación en todo el territorio entrerriano.

De este modo, la Institución reafirma su compromiso con la profesionalización permanente, priorizando la seguridad, la responsabilidad en el manejo del equipamiento y la eficacia en las tareas de prevención y protección ciudadana.