La Policía de Entre Ríos fortalece la capacitación en el uso de armas no letales

La Policía de Entre Ríos continúa consolidando la formación de su personal, con el objetivo de optimizar la preparación técnica y operativa en toda la provincia.

Policiales18/09/2025pregonandopregonando
policia capacita
policia capacita

 En esta oportunidad, instructores pertenecientes a distintos Grupos Especiales de la Jefaturas Departamentales e Institutos de Formación participaron de un entrenamiento especializado en el uso del arma no letal Byrna.

El curso tuvo como finalidad brindar a los funcionarios los conocimientos y herramientas necesarios para que puedan desempeñarse como capacitadores de operadores en cada Jefatura Departamental y en los Institutos Policiales, garantizando así la extensión de esta formación en todo el territorio entrerriano.policia capacitacion

 De este modo, la Institución reafirma su compromiso con la profesionalización permanente, priorizando la seguridad, la responsabilidad en el manejo del equipamiento y la eficacia en las tareas de prevención y protección ciudadana.

concejo delliberante vota

EL CONCEJO DELIBERANTE RATIFICA POR UNANIMIDAD LA EXCLUSIÓN DE UN PROVEEDOR INVESTIGADO POR LA JUSTICIA

Monica Saavedra
Concordia18/09/2025

El Concejo Deliberante de Concordia llevó a cabo su 24ª Sesión Ordinaria este jueves, una jornada productiva que incluyó el tratamiento de 28 expedientes, la ratificación de una decisión polémica y la aprobación de proyectos de gran impacto cultural y tecnológico para la ciudad. La sesión, presidida por la viceintendente Lic. Magdalena Reta de Urquiza, contó con la presencia de doce de sus miembros. La única ausencia justificada fue la del concejal Javier Aguilar.

concejo deliberante en pleno

Mónica Saavedra
Concordia18/09/2025

En una decisión unánime que enfatiza la transparencia en la gestión pública, el Concejo Deliberante de Concordia aprobó este jueves, un proyecto de resolución que rechaza el recurso de apelación de las firmas Ahora Voy S.R.L. y Partarrié Distribuciones SAS. De esta forma, el cuerpo legislativo ratificó la suspensión de ambas empresas del Registro de Proveedores de la Municipalidad, una medida adoptada previamente por el Departamento Ejecutivo.

cibercrimen

“Cibercrimen – Derechos Humanos NNA ”, a cargo de Natalia Molina.

SIC-STJER
Policiales17/09/2025

Desde mañana 17 de agosto a las 19 hasta el 2 de octubre a las 23:59, estará vigente la 4ª cohorte sobre de la cápsula educativa “Cibercrimen – Derechos Humanos NNA ”, a cargo de Natalia Molina.  La actividad asincrónica, no arancelada y con certificación del Campus Virtual del Instituto “Dr, Juan Bautista Alberdi” está destinada a integrantes de Poderes Judiciales de Argentina y a personas interesadas en la temática.

Tribunales ER

Amparo ambiental: visita al predio Spahn “Aldea Brasilera

Poder Judicial de Entre Ríos
Policiales15/09/2025

En el marco del legajo N°13256 “Fundación Cauce: Cultura Ambiental Causa Ecologista C/ Superior Gobierno De La Provincia de Entre Ríos y Otra S/ Acción de amparo , el vocal de la Sala II de la Cámara Segunda de Apelaciones Civil y Comercial de Paraná, Edgardo Martín Cossy, dispuso

juicio por jurado

Tras veredicto de un jurado; dictan 14 años de prisión efectiva a un hombre por abuso sexual

SIC STJER
Policiales05/09/2025

El vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú y juez técnico Mauricio Derudi, impuso este viernes a O.A.I la pena de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo y accesorias legales -arts. 5, 12, 45, 55, 119, tercer y cuarto párrafo inc. b) del Código Penal de la Nación, 452 y subs. del Código Procesal Penal de Entre Ríos, 92 y concs. de la Ley Nº 10.746-, por encontrarlo autor responsable del delito de “abuso sexual con acceso carnal reiterado agravado por ser el autor progenitor de la víctima”.

pami

LA COMUNIDAD TRABAJADORA ORGANIZADA EN POYO A LOS TRABAJADORES DEL PAMI.-

 C.G.T. CONCORDIA. E.RIOS.-
Concordia18/09/2025

“La unidad de los trabajadores es el camino” reafirma el documento de las instituciones sindicales que agrupan a los trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral): APPAMIA (Asociación de los Profesionales de la Salud del PAMI).-