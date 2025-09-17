El gobierno argentino privatiza una empresa a cargo de tres centrales nucleares

¿PODRÁ APROBAR EL EXAMEN ELECTORAL LA GESTION FRIGERIO…?
En Entre Ríos octubre marcará 2 años del triunfo electoral de Rogelio Frigerio, cuando reemplazó a Gustavo Bordet, en el gerenciamiento de la fábrica de pobres.
PREGONANDO PREGONANDO
El gobierno argentino iniciará el proceso para la privatización parcial de la estatal Núcleoeléctrica, la firma a cargo de las tres centrales nucleares del país sudamericano, informó este martes el vocero presidencial Manuel Adorni.Argentina17/09/2025 AFP
La privatización consiste "en la venta del 44% de las acciones en bloque mediante una licitación pública nacional e internacional", dijo el vocero.
Un 5% del capital accionario "se adjudicará a un programa de propiedad participada, mientras el 51% restante quedará en manos del Estado nacional", agregó.
Núcleoeléctrica Argentina está a cargo de las tres centrales nucleares en operación en Argentina -Atucha I, Atucha II y Embalse- con una potencia total instalada de 1.763 Mw y un aporte que representa el 7,4% de la energía eléctrica del país.
El gobierno la había incluido entre la nómina de empresas públicas a ser privatizadas en una megaley que aprobó el Congreso en 2024.
La privatización se encuadra en la política del presidente ultraliberal, Javier Milei, de retiro del Estado de las actividades de explotación.
"Todas las empresas públicas están sometidas a un proceso de irremediable privatización", dijo Adorni.
Respecto al plan que el gobierno tiene para el sector de la energía nuclear, el portavoz indicó que se buscará "promover la inversión privada con el objetivo de lograr la construcción del primer reactor modular argentino, la extensión de vida de nuestras centrales e impulsar la minería de uranio, entre otras cuestiones".
Según informes financieros de la empresa, durante el primer semestre de 2025 registró un resultado operativo positivo de unos 103.000 millones de pesos, equivalente a unos 70 millones de dólares al cambio oficial.
En julio pasado el gobierno argentino también anunció el inicio de privatización de la empresa estatal de Aysa, que provee de agua y saneamiento en Buenos Aires y su periferia, una población de unos 11,2 millones de personas.
sa/lm/val
En Entre Ríos octubre marcará 2 años del triunfo electoral de Rogelio Frigerio, cuando reemplazó a Gustavo Bordet, en el gerenciamiento de la fábrica de pobres.
En el marco de la elaboración del Presupuesto 2026, el Ejecutivo municipal enviará un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para reorganizar la estructura del gobierno local.
Desde mañana 17 de agosto a las 19 hasta el 2 de octubre a las 23:59, estará vigente la 4ª cohorte sobre de la cápsula educativa “Cibercrimen – Derechos Humanos NNA ”, a cargo de Natalia Molina. La actividad asincrónica, no arancelada y con certificación del Campus Virtual del Instituto “Dr, Juan Bautista Alberdi” está destinada a integrantes de Poderes Judiciales de Argentina y a personas interesadas en la temática.
El detrás de estas “balas de metal” que comenzaron a colocarse masivamente en 2017.
El detrás de estas “balas de metal” que comenzaron a colocarse masivamente en 2017.
La secretaria de la Asociación de Profesionales y Técnicos sostuvo que “los funcionarios que dicen que no hay plata” se guardaron “40 mil millones de pesos”.
La diputada nacional por Encuentro Federal, Margarita Stolbizer, analizó la derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires y apuntó contra el presidente Javier Milei por haber “nacionalizado una campaña que el gobernador se había ocupado de provincializar”.
El periodista Mauro Federico, tras declarar por espionaje ilegal, reveló un contrato donde figura un pago del 3% en una licitación de pañales del PAMI.
El temario incluye citaciones a Karina Milei, Guillermo Francos y Mario Lugones por los audios de Spagnuolo
“Cagaste a los universitarios, cagaste a los jubilados, cagaste a todo al mundo, al Garrahan”, enumeró Baby Etchecopar en su programa periodístico de A24 y remató: “El único milagro que hizo Milei es convertirme en peronista”.
El primero en hablar fue el abogado Ricardo Saint Jean, defensor de Roberto Orazi.
La Municipalidad de Colonia Ayuí invita a todos los jubilados de la localidad a una celebración especial con motivo del Día del Jubilado.
La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia, cita a
Si,es la pregunta que nos hacemos muchos contribuyentes que mal o bien, podemos a veces, pagar las Tasas Municipales y los elevados Impuestos Provinciales-
El candidato a diputado nacional por Fuerza Entre Ríos y vicepresidente del Frente Entrerriano Federal (FEF), Daniel Cedro, cuestionó con dureza al intendente de Concordia, Francisco Azcué, por “querer apropiarse de una obra que es claramente producto de la planificación y gestión del peronismo”.