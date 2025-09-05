Acusado de abuso sexual fue encontrado no culpable

La resolución fue adoptada ayer luego de 3 días de deliberaciones que se realizaron en el Centro de Convenciones “Papa Francisco”, de esa ciudad.

El proceso, que se llevó a cabo a cabo a puertas cerrados por tratarse de una causa de abuso, estuvo dirigido por la jueza Melisa Ríos.

El Ministerio Pupilar fue representado por María Victoria Federik y la querella por la abogada María Laura Barbar.

Al tratarse de un casa de acción privada no hubo acción del Ministerio Público Fiscal.

La defensa del hombre declarado no culpable, estuvo a cargo de los abogados Guillermo Vidal y Rubén Pagliotto.

5 de septiembre de 2025