Rally EL ARGENTINO LLEGA A SAN LUIS

El Rally de San Luis ya tiene confirmada su nómina de inscriptos para la séptima fecha del Rally Argentino Pirelli 2025 que se disputa este 6 y 7 de septiembre.

deportes04/09/2025 Edgardo Perafan
a provincia será escenario de un fin de semana que reunirá a protagonistas del campeonato, representantes locales e internacionales, conformando un parque variado y competitivo.
Allí estará presente la concordiense Nadia Cutro junto a Miguel Recalt con el Toyota Yaris y también lo hará Victorio Ballay con Andrés Delía a bordo del Citroen DS3. Recordemos que Ballay se alejó el año pasado de la estructura del CEO Rally Team que comanda Oscar Cutro, y que obviamente sigue cobijando a Nadia en su estructura.
Ballay marcha quinto en el campeonato de la RCMR con 185,5 puntos, mientras que Cutro tiene 157 en el séptimo lugar. El líder es Rubén Montoro con 333.
Aquí un resumen de los inscriptos para la fecha de este fin de semana:

La RC2 reúne doce tripulaciones. Miguel Baldoni, piloto local, y Gustavo Franchello, líderes del campeonato estarán al mando de un Skoda Fabia Rally2, mientras que Federico Villagra y Diego Curletto lo harán con un Hyundai i20 Rally2. También estarán presentes Gastón Pasten / Matías Ramos (Skoda), la dupla uruguaya Rodrigo Zeballos / Sebastián González, el boliviano Sebastián Franco–Lucas Hurtado, ambos con Citroën C3 Rally2, el regreso de Martín Scuncio / Javier Román (Skoda) y el pampeano Luis Arceluz junto a Ezequiel Queralt (Citroën). 
La lista de la clase se completa con Augusto D'Agostini / Juan Pablo Carrera, Diego Miceli / Sergio Daparte, los bonaerenses Claudio Robustelli–Mariano Pissaco, Antonio Prevedello / Leonardo Londero y Diego Martínez / Gonzalo Díaz, todos en Skoda Fabia Rally2.
En la Copa Toyota , dos protagonistas ya confirmaron su presencia en el Toyota Yaris GR: Carlos Bello, acompañado por Gustavo Breglia, y Gonzalo Arribere junto a Manuel De Elías.
El RC-MR contará con siete autos. Integran la nómina Rubén Montoro / Ignacio Uez (VW Gol Trend) quienes lideran el campeonato de la clase, la entrerriana Nadia Cutro junto a Miguel Recalt a bordo del Toyota Yaris, Miguel Patat / Sofía Sabbatini en el VW Polo MRT, Victorio Ballay / Andrés Delía (DS3), el joven Santino Rossi junto a Martín Baucero (VW Polo), Valentín Folledo / Matías Cardano (Renault Clio) y Ramiro Kaufmann junto a Juan Pablo Del Riego en la butaca derecha a bordo del DS3 MRT.
En el RC4 se presentarán cuatro tripulaciones, todas a bordo de un Peugeot 208 Rally4. La integran Carlos Cataldo / Daniel Farías, Juan Saraleguy / Luis Gatica, Alejandro Baratella / Ítalo Baratella y Julián Larrosa, líder de la clase, junto a Gustavo Beccaria. 
La RC3 contará con seis autos, en la que participarán Nicolás González / Gerónimo Bordignon (VW Gol Trend), los locales Mario Rasso / Rodolfo Guevara (Peugeot 208), el regreso de Germán Galfrascoli junto a Nicolás Sloog (VW Gol Trend), la dupla cordobesa Guillermo Ambrosio / Franco Amaya (VW Gol Trend), Ignacio Villa / Francisco Furnari (Ford Ka) y la presencia del local Fernando Pela junto a Zacarías García a bordo del VW Gol Trend. 
En la clase RC5 hay diez autos confirmados. Estarán los cordobeses Santiago Sabbatini / Ignacio Gómez (Ford Fiesta), Gerardo Ontivero / Claudio Moreno (Peugeot 208), los líderes de la clase Matías Nazareno / Nelson Tomada (Ford Fiesta), Valentino Cardoso y Sebastián Mugni con el Ford Fiesta, Fernando Muller / Gonzalo Martínez (Peugeot 208), los hermanos Facundo Salgado Nash / Juan Salgado Nash (Fiat Palio), Roberto Forzani / Pablo Scarabelli (Ford Fiesta), Feliciano De La Mota / Maximiliano De León (Ford Fiesta), Emilio Bustos / Fernando Farías (Ford Fiesta) y Jorge Bertolla / Diego De Haro con un Nissan March.

edificio utn

La UTN Concordia realizará jornadas intensivas de manejo de refrigerantes inflamables

Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria
Concordia04/09/2025

Están abiertas las inscripciones al Curso Intensivo “Buenas Prácticas en el Manejo de Refrigerantes Inflamables”, una capacitación única en la región que combina teoría y práctica para enfrentar los nuevos desafíos del sector. Se dictará de forma presencial los días 10 y 11 de septiembre, de 8 a 12 y de 14 a 18 horas.

pesca amarollo

El Amarillo OTRA CITA CON LA PESCA NACIONAL

Edgardo Perafan
deportes04/09/2025

Este fin de semana se viene la 31ª Edición de la Pesca del Amarillo. Será el retorno de la actividad para Peña La Tortuga, que ha reacondicionado su quincho para recibir a todos los pescadores participantes en esta tradicional cita a nivel nacional.

liga futbol

Fútbol Local SE COMPLETAN LAS FECHAS

Egardo Perafan
deportes04/09/2025

Finalmente, y tal como se preveía, la Liga Concordiense de Fútbol hará disputar este fin de semana los partidos pendientes que quedaron del domingo anterior, ya que solamente el sábado se pudieron jugar los partidos de la A y B programados.

autodromo conocrida

Automovilismo  FUERZA LIBRE EN CONCORDIA

Edgardo Perafan
deportes04/09/2025

Este fin de semana es de retorno del ruido al Autódromo Ciudad de Concordia. Y también es el retorno de la Fuerza Libre Internacional que disputará una doble fecha en el trazado concordiense.

atletismo

En la Pista MÁS ATLETISMO PROVINCIAL

Edgardo Perafan
deportes03/09/2025

Este sábado 6 de septiembre se llevará a cabo el Campeonato Provincial de Atletismo U20 y Pruebas Complementarias de U14, U16 y Mayores en la Pista del Polideportivo.

nadadoeres concordienses

Natación EN PARANÁ Y AGUAS FRÍAS

Edgardo Perafan
deportes03/09/2025

El pasado sábado 30 de agosto se llevó a cabo en Paraná la Segunda Edición de la Travesía del Paraná, prueba de natación de aguas abiertas y frías.

capuchinos basquet

Otra vez dos punteros LA PRIMERA DE CAPUCHINOS

Edgardo Perafan
deportes01/09/2025

Capuchinos consiguió el viernes pasado su primer triunfo en la Liga de Mayores de Básquetbol, denominada Pre Federal. Y la victoria llegó nada menos que ante Ferrocarril, en una especie de clásico que también tenemos en la ciudad.

futbol libertad

Sólo se jugó el sábado LIBERTAD TAMBIÉN ES PUNTERO

Edgardo Perafan
deportes01/09/2025

Libertad volvió a la punta este fin de semana tras vencer a San Lorenzo, en Villa Adela, por 1 a 0. El único gol del partido fue conseguido por Alexis Monchetti cuando se jugaban 30 minutos del primer tiempo. El ganador terminó el partido con diez jugadores por la expulsión de su goleador Cristian Sánchez.

censuras

EN LA GESTION MILEI, UNA DENUNCIA AFECTA EL DERECHO A LA INFORMACION.

Jose O Couceiro
Curiosidades03/09/2025

La denuncia presentada por la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ante el Juzgado Federal del Dr. Julián Ercolini, activó diversas alarmas, porque lo pretendido en el escrito es violatorio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la que fue ratificada por la República Argentina -en 1.984- mediante la ley 23.054.