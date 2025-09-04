Rally EL ARGENTINO LLEGA A SAN LUIS

a provincia será escenario de un fin de semana que reunirá a protagonistas del campeonato, representantes locales e internacionales, conformando un parque variado y competitivo.

Allí estará presente la concordiense Nadia Cutro junto a Miguel Recalt con el Toyota Yaris y también lo hará Victorio Ballay con Andrés Delía a bordo del Citroen DS3. Recordemos que Ballay se alejó el año pasado de la estructura del CEO Rally Team que comanda Oscar Cutro, y que obviamente sigue cobijando a Nadia en su estructura.

Ballay marcha quinto en el campeonato de la RCMR con 185,5 puntos, mientras que Cutro tiene 157 en el séptimo lugar. El líder es Rubén Montoro con 333.

Aquí un resumen de los inscriptos para la fecha de este fin de semana:

La RC2 reúne doce tripulaciones. Miguel Baldoni, piloto local, y Gustavo Franchello, líderes del campeonato estarán al mando de un Skoda Fabia Rally2, mientras que Federico Villagra y Diego Curletto lo harán con un Hyundai i20 Rally2. También estarán presentes Gastón Pasten / Matías Ramos (Skoda), la dupla uruguaya Rodrigo Zeballos / Sebastián González, el boliviano Sebastián Franco–Lucas Hurtado, ambos con Citroën C3 Rally2, el regreso de Martín Scuncio / Javier Román (Skoda) y el pampeano Luis Arceluz junto a Ezequiel Queralt (Citroën).

La lista de la clase se completa con Augusto D'Agostini / Juan Pablo Carrera, Diego Miceli / Sergio Daparte, los bonaerenses Claudio Robustelli–Mariano Pissaco, Antonio Prevedello / Leonardo Londero y Diego Martínez / Gonzalo Díaz, todos en Skoda Fabia Rally2.

En la Copa Toyota , dos protagonistas ya confirmaron su presencia en el Toyota Yaris GR: Carlos Bello, acompañado por Gustavo Breglia, y Gonzalo Arribere junto a Manuel De Elías.

El RC-MR contará con siete autos. Integran la nómina Rubén Montoro / Ignacio Uez (VW Gol Trend) quienes lideran el campeonato de la clase, la entrerriana Nadia Cutro junto a Miguel Recalt a bordo del Toyota Yaris, Miguel Patat / Sofía Sabbatini en el VW Polo MRT, Victorio Ballay / Andrés Delía (DS3), el joven Santino Rossi junto a Martín Baucero (VW Polo), Valentín Folledo / Matías Cardano (Renault Clio) y Ramiro Kaufmann junto a Juan Pablo Del Riego en la butaca derecha a bordo del DS3 MRT.

En el RC4 se presentarán cuatro tripulaciones, todas a bordo de un Peugeot 208 Rally4. La integran Carlos Cataldo / Daniel Farías, Juan Saraleguy / Luis Gatica, Alejandro Baratella / Ítalo Baratella y Julián Larrosa, líder de la clase, junto a Gustavo Beccaria.

La RC3 contará con seis autos, en la que participarán Nicolás González / Gerónimo Bordignon (VW Gol Trend), los locales Mario Rasso / Rodolfo Guevara (Peugeot 208), el regreso de Germán Galfrascoli junto a Nicolás Sloog (VW Gol Trend), la dupla cordobesa Guillermo Ambrosio / Franco Amaya (VW Gol Trend), Ignacio Villa / Francisco Furnari (Ford Ka) y la presencia del local Fernando Pela junto a Zacarías García a bordo del VW Gol Trend.

En la clase RC5 hay diez autos confirmados. Estarán los cordobeses Santiago Sabbatini / Ignacio Gómez (Ford Fiesta), Gerardo Ontivero / Claudio Moreno (Peugeot 208), los líderes de la clase Matías Nazareno / Nelson Tomada (Ford Fiesta), Valentino Cardoso y Sebastián Mugni con el Ford Fiesta, Fernando Muller / Gonzalo Martínez (Peugeot 208), los hermanos Facundo Salgado Nash / Juan Salgado Nash (Fiat Palio), Roberto Forzani / Pablo Scarabelli (Ford Fiesta), Feliciano De La Mota / Maximiliano De León (Ford Fiesta), Emilio Bustos / Fernando Farías (Ford Fiesta) y Jorge Bertolla / Diego De Haro con un Nissan March.