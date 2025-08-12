PREGONANDO PREGONANDO

ADVERTENCIA URGENTE:  FALSOS LLAMADOS TELEFÓNICOS EN NOMBRE DE LA COOPERATIVA ELÉCTRICA

Como lamentablemente ha ocurrido en otras oportunidades, algunos asociados están recibiendo llamados telefónicos en nombre de la Cooperativa Eléctrica mediante los que se informa de un supuesto corte de energía para realizar reparaciones o mantenimientos, para lo cual quienes realizan la llamada solicitan datos a los usuarios.

Concordia12/08/2025 Emilio Soto
ESOS LLAMADOS NO SON DE LA COOPERATIVA

Reiteramos, tal como lo hemos informado en distintas ocasiones, la Cooperativa Eléctrica no realiza esos llamados como metodología de comunicación con los asociados. Y en esta cuestión particular, los cortes programados, se comunican únicamente a través de los medios de difusión, la página web de la cooperativa y sus redes sociales

En consecuencia, sugerimos tomar las precauciones ante posibles comunicaciones telefónicas en nombre de nuestra Institución

FRENTE-TRIBUNALES

El 23 y 24 de octubre será inhábil judicial en el fuero Laboral

SIC-STJER
Policiales13/08/2025

El Superior Tribunal de Justicia dispuso declarar de “interés judicial” el “IX Congreso de Derecho del Trabajo de Entre Ríos” . Ante el pedido del Colegio de la Abogacía resolvió declarar inhábil judicial para el fuero del Trabajo, los días 23 y 24 de octubre de 2025, con el objetivo de facilitar la concurrencia de quienes participen del encuentro.

gondolas super

Las grandes empresas siguen remarcando precios.

Argentina13/08/2025

Las grandes empresas de alimentos están entregando listas con subas de precios, por los aumentos del dólar, las tarifas y los combustibles; lo que llevaría -a partir de agosto- que el piso de la inflación sea del 2%.

omnibus terminal

CITACIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

Concordia12/08/2025

La Dirección de Saneamiento Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Concordia cita a Curi Simón, propietario del inmueble ubicado en calle Alvear N°963 y/o responsable del mismo, por trámites de su interés.

basurales

EL VIERNES 15 DE AGOSTO NO HABRÁ RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

Concordia12/08/2025

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Recolección de Residuos, informa que el próximo viernes 15 de agosto, día no laborable con fines turísticos, no se estará realizando el servicio en ninguna de sus modalidades por este motivo se solicita a la comunidad no sacar los residuos a la vía pública.

mujeres libertarias en concordia

Lanzamiento del espacio “Mujeres en Acción – LLAER” en Concordia tuvo gran convocatoria

Concordia04/08/2025

Concordia fue el escenario en el que se presentó oficialmente Mujeres en Acción – LLAER, una propuesta de La Libertad Avanza orientada a impulsar el liderazgo femenino desde la libertad, la formación y la acción concreta. El encuentro contó con una gran convocatoria de mujeres quienes compartieron experiencias, aprendizajes y una firme vocación de transformación política y social.

profesionales

«Merecíamos un debate”: Comunicadora cercana al gobierno, cuestiona a Azcué por el cierre de la radio municipal

molteni-brizio
Concordia30/07/2025

La decisión del gobierno municipal de disolver Radio Ciudadana sigue generando las más diversas repercusiones, no sólo entre la dirigencia política sino también en ámbitos profesionales. Guadalupe Brizio sintió que no podía permanecer callada, tanto en su condición de “profesional de la comunicación” como también por ser “persona”, dijo la ex asesora del dirigente peronista Ángel Giano y actual jefa de la División de Prensa de Cafesg, bajo las órdenes de Carlos Cecco.

control

Olicia de Entre rIOS informa

 Dirección General de Prevención y Seguridad Vial 
Policiales12/08/2025

En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia; esta Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a través de todos sus puestos de control, desarrolla un trabajo permanente para evitar, prevenir delitos y mejorar la seguridad vial en todas las rutas provinciales y nacionales que recorren nuestra jurisdicción.

ruta 22 viale

Reconstruir las rutas nacionales costará u$d 250 mil millones.

José Couceiro,
Entre Rios12/08/2025

El ex coordinador de Vialidad Nacional durante la presidencia de Mauricio Macri, el ing. Eduardo Plasencia, habló del estado de las rutas nacionales, a partir de un informe de la Dirección de Vialidad Nacional, y señaló que: “la reconstrucción demandará diez años”, “el estado de las rutas nacionales es crítico, sólo el 27% están en buen estado” (según lo expresó ésta semana a CADENA 3),.