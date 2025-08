Los Motivos de tanto agradecimiento son:

Hoy, decimos en forma casi unánime: GRACIAS, QUEREMOS MAS MEDIDAS ASI, EL MUY BUEN TRATO QUE RECIBEN LOS TRABAJADORES, Y SOBRETODO SIN AGRAVIOS DE PARTE DEL PRESIDENTE Milei, por su delicadeza, buena onda y el derroche de amor a todos por igual; nos conmueve tanto cariño.

Gracias Frigerio, Azcue y Milei, somos muy agradecidos por la alegría que imponen en su gestión, y por los MILAGROS que están realizando en sus zonas gobernadas.

Están, logrando que vuestra gestión pase totalmente desapercibida, sin obras, sin mejoras salariales, sin propuestas de gobierno, despidiendo gente indeseable llamados ÑOQUIS, LADRONES Y ETC.. cambiando a esas malas personas por gente que no son ÑOQUIS, NI TUCO... SON QUESO RAYADO (o sea están por encima de estos dos anteriores), por supuesto achicando los gastos del estado, otorgándoles a los 'QUESOS' abultados salarios por no saber qué hacer en el lugar asignado.

Gracias por haber logrado bajar la inflación, cosa que agradecemos, porque han aumentado los combustibles, los impuestos, la luz (todos sin mejorar nada), eso sí que es MILAGROSO.

Gracias por bajar la inflación, eso ha provocado que en las góndolas aparezcan nuevos “productos de 4tas. y 5tas. marcas”, a iguales precios que las de primeras (cosa que no importa la calidad), lo que importa son las nuevas marcas.

Ahhh.., gracias porque al bajar la inflación podemos enterarnos que los productos siguen subiendo, como las gaseosas y bebidas que subirán un 6 %.

Sí basta de borrachos tirados en las plazas, que afean los canteros, por las noches durmiendo a la intemperie, ¿o son indigentes?; no creo, porque bajo la pobreza. O ¿será porque se muere más gente humilde?. Cosa que nos parece muy bien, porque afean el panorama social, y no viajan a EEUU, ahora que no importa conseguir la VISA (yo tengo MASTERCARD).

Muchas gracias MILEI por el cierre de muchas PYMES y FABRICAS, así se terminan esos malos ejemplos de trabajdores haraganes, que reclamaban por derechos obtenidos (según ellos), y decimos GRACIAS MILEI por el cierre de fábricas, de ésa manera pueden venir empresas foráneas con sus productos de baja calidad, ya no hay más reclamos por eso.

También somos agradecidos del Intendente Azcue, y su sequito de innombrables funcionarios, que produjeron el MILAGRO en los niños pobres, haciendo que no tengan más hambre, por eso cerraron los comedores y ya no le cocinaran más agua caliente con carcazas de pollo.

MUCHAS GRACIAS por no hacer obras de infraestructuras, ni tener proyectos de gobierno, ahorrándose mucho dinero (el que no sabemos a dónde va a parar, porque se le sigue pidiendo dinero al FMI y la deuda externa aumenta cada vez más).

Gracias “Toto” Caputo por limpiar el Banco Central de los “lingotes de oro” , que molestaban, y se los tiramos a la banca londinense, que son unos verdaderos giles, al recibir nuestra basura llamados “lingotes de oro”.

MUCHAS GRACIAS ..MILEI, FRIGERIO Y AZCUE, por la transparencia en todos los actos de otorgar licitaciones, compra de mercadería, y bienes para el estado.

Decimos MUCHAS GRACIAS porque antes sabíamos quienes robaban. Gracias a vuestra transparencia como gobernantes, verdaderos ejemplos, ahora no sabemos quién roba o realiza compras y/o les son otorgadas las licitaciones/compras directas, cosa que nos parece muy bien porque no nos hacemos más mala sangre, al no saber quién roba más.

MUCHAS GRACIAS AZCUE Y FUNCIONETAS INOPERANTES DEL EDOS, antes tomábamos agua clara, insípida e inocua, gracias a ustedes en nuestras casas podemos tomar agüita con sabor a Pachamama y de Color Naranja (recordemos que somos capital del citrus), no sabemos si es potable, pero queda lindito ver el vaso con esa agüita, para beber en Concordia.

Otro motivo más, para ser agradecidos, es que antes había cortes de calles, rutas, reclamos de toda índole, hoy por suerte y gracias a Milei, sólo reclaman los viejos meones jubilados, que quieren más plata, ¿y para que la quieren?. La respuesta es muy simple, para gastarla en cosas tontas como el comer, comprar medicamentos, y otras estupideces más. No trabajan y quieren plata, esos viejos meones.

También les somos agradecidos por dejar al descubierto que no hay más dirigentes que les importe el pueblo y quien los vota, les importa sólo su solución económica personal y seguir existiendo o comiendo del Estado, llamado pueblo que paga los impuestos.

Muchos “aryentaines” estamos muy agradecidos, por favor no hagan más milagros, tenemos muchos más agradecimientos por hacerles, no nos alcanzan los dedos para escribir.

FUENTE: Sergio A Esquivel ....//...SOWE