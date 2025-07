Solidaridad con los Trabajadores

Nos solidarizamos primero porque son trabajadores, y segundo porque nos toca de cerca, por los que quedan sin el sustento honorable para seguir peleando por subsistir, en estos momentos difíciles que nos están llevando los actuales gobernantes.

La función del Periodista no es sólo abrir el micrófono, escribir o enfocar la cámara, es mucho más que eso. Pero nobleza obliga, desde nuestra humilde opinión, las Radios del Estado no cumplieron ni cumplen sus verdaderas funciones, entre ellas difundir las tradiciones (en la mayoría de los casos se difunden músicas y tradiciones foráneas olvidándose de las argentinas), tareas u obras que lleva adelante el Estado. No deben ser un medio de opinión autoritario del que abre el micrófono.

Pero lo cierto es que las Radios del Estado, son competencia desleal para las Radios y periodistas de la actividad privada, lo es mucho más en estos momentos difíciles, donde conseguir una pauta publicitaria es cada vez más difícil y ni hablar cuando se pretende cobrarla. Sólo los privados saben lo que cuesta mantener un medio y subsistir entre los casi 80 medios radiales que pululan en nuestra ciudad. Sólo recordar que con el impuesto y Tasas que abonan los privados se mantienen las Radios estatales, (por eso también competencia desleal)

Los medios del Estado beben estar manejados por gente idónea, no por amiguitos/as de turno, no como en muchos casos, que todo el mundo lo sabe, de cómo ingresan a ocupar lugares laborales.

Carlos Fulladoza Sergio A Esquivel

Secretario Presidente