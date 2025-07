Gallardo le respondió a Diego Milito, presidente de Racing, por la llegada de Salas y fue tajante: “Hablaron demasiado”

Volvió a jugar River y volvieron las conferencias de prensa de Marcelo Gallardo, que siempre dejan riqueza en conceptos futbolísticos pero también con declaraciones que hacen ruido. Después de que Diego Milito saliera al cruce con el Millonario, el Muñeco no se quedó callado y le respondió.

Gallardo se fue conforme luego de la victoria ante Platense y respondió todas las preguntas con una abrumadora serenidad. Incluso cuando se refirió al mercado de pases. Sin embargo, sí esbozó cierta ofuscación al ser consultado sobre la llegada de Maxi Salas, la complicación de las negociaciones y el conflicto que se generó en el fútbol argentino, que llevó a que varios protagonistas se expresen al respecto.

“Yo prefiero no opinar, la palabra del futbolista era más importante. Él vivió todo el proceso y es la palabra más valiosa”, sentenció el Muñeco. Y continuó: “Si entramos en una disputa, poco me preocupa las opiniones externas porque sé como soy, cómo nos comportamos nosotros, lo demás me tiene sin cuidado”.

En la misma línea, Gallardo aseguró que “han hablado demasiado y no me preocupa en absoluto, porque sé muy bien qué es lo que soy, cómo me comporto y sin hipocresía” y culminó: “Después los demás pueden decir lo que sea. La seguridad y claridad que tengo para manejarme, a unos les gusta y a otros no, pero poco me importa”.

Qué había dicho Diego Milito sobre Gallardo

En una entrevista con TyC Sports hace algunos días, el presidente de Racing expresó su “decepción, sobre todo con River como institución, con su presidente y su secretario general, que no pudieron honrar su palabra” por haber ejecutado la cláusula de rescisión, omitiendo que el Millonario tuvo la intención de negociar por un monto mayor y en Avellaneda no quisieron.

“Hace prácticamente un mes hablé con ellos y me dijeron que esta situación no iba a suceder, que por el pacto no iban a ejecutar la cláusula. No pudieron sostener su palabra”, agregó. Y sentenció: “Hay códigos entre los dirigentes y las instituciones. Evidentemente para algunos clubes no es así”.

Hasta que apuntó contra Gallardo por hablar con el futbolista mientras todavía estaba en Racing, algo que cualquier DT haría con un posible refuerzo. “Entiendo que llamar a los jugadores es su práctica habitual. Yo no lo haría, sobre todo cuando nosotros teníamos un jugador con el que ya estaba todo arreglado para que siga en el club. Cada uno actúa de la manera que lo siente. Yo hablé con mi par de River, y no pudieron honrar su palabra”, afirmó el presidente de Racing.