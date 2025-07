Primera B JUVENTUD UNIDA ÚNICO PUNTERO

El “Yuque” aprovechó que Salto Grande cayó derrotado ante Estudiantes por 3 a 2 para quedarse sólo mandando en la tabla.

Precisamente en Yuquerí se dio el denominado choque de extremos, ya que Ancel está en la última posición con 6 puntos habiendo ganado un solo partido en el torneo, al cabo de las 15 fechas que se han jugado.

Si bien no fue sólo un trámite para el local, el marcador dejó en claro que fue superior Juventud Unida para quedarse justamente con el partido.

Mientras tanto, Salto Grande y Estudiantes protagonizaron un partido electrizante, con cinco goles, y de ida y vuelta. El Verde pudo ganar y con este resultado también se tomó revancha de la derrota sufrida en la primera rueda ante este rival, que fue por 1 a 0. Estudiantes ahora se acomodó un poco más en la tabla, compartiendo el quinto lugar con Sarmiento, que no pudo con Atlhletic Club con el que igualó en cero.

El que sí aprovechó fue Ferrocarril, que viene siendo animador del torneo desde el arranque. El ferroviario le ganó 2 a 0 a Zorraquín y se afirma en tercer lugar de la tabla. El otro que sigue mostrando chapa de ganador es Unión, que esta vez venció a Los Charrúas de visitante por 3 a 2. Recordemos que los de Villa Jardín protagonizaron la semana pasada un hecho histórico al inaugurar su propia cancha, en la que jugará de local seguramente próximamente en primera división.

Pero como falta mucho todavía, todo puede pasar de aquí al final del campeonato.

RESULTADOS FECHA 15

Segunda fecha de la segunda rueda.

Sarmiento 0 – Athletic Club 0.

Ferrocarril 2 – Zorraquín 0.

Wanderer´s 2 – Monseñor Rosch 2.

Los Charrúas 2 – Unión 3.

Estudiantes 3 – Salto Grande 2.

Juventud Unida 4 – Ancel 0.

San Martín 1 – El Olimpo 0.

Posiciones: Juventud Unida 34, Salto Grande 31, Ferrocarril 28, Unión y Los Charrúas 25, Estudiantes y Sarmiento 24, San Martín 22, Monseñor Rosch 16, El Olimpo y Athletic Club 13, Zorraquín y Wanderer´s 12, Ancel 6.

3ª FECHA SEGUNDA RUEDA

Salto Grande vs. Sarmiento.

Estudiantes vs. San Martín.

Unión vs. Zorraquín.

Monseñor Rosch vs. Los Charrúas.

Ancel vs. Ferrocarril.

Athletic Club vs. Wanderer´s.

El Olimpo vs. Juventud Unida.

En la imagen: Unión inaugurando su casa propia, días pasados.