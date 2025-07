Torneo Clausura TRES GANADORES EN LA FECHA

Tras la misma, Libertad, Santa María y 9 de Julio se alzaron con los primeros tres puntos al ganar sus partidos.

Libertad derrotó en el Tiro Federal a Victoria por 3 a 2, en muy lindo partido, mientras que Santa María venció a Comunicaciones y 9 de Julio a La Bianca. El resto se repartió puntos en empates.

Nosotros estuvimos en cancha de Victoria donde vio un muy buen partido, con muchas emociones entre el local y el Lobo Libertad.

Y el partido arrancó con emociones, porque a los 5 minutos hubo penal para Libertad que su goleador Cristian Sánchez cambió por gol para aventajar al visitante en el marcador. El partido había empezado siendo todo para Libertad, quien con pelotazos complicó a la defensa del local, que sufrió por las espaldas de sus marcadores, sobre manera sobre el sector izquierdo. Por ello no extrañó que llegara el segundo gol a los 18 y fue nuevamente Sánchez el que capitalizó un desborde por la izquierda para empujarla en soledad.

Victoria parecía no reaccionar, aunque trató de acomodar un poco sus líneas y estar más atento a los pelotazos que con cierta precisión lanzaba su rival.

Pero a los 18, Fernando Lezcano iba a sacudir la “modorra” de Victoria y de todo aquel que estuviera distraído. El marcador lateral derecho se anticipó a un pase en la mitad de cancha, corrió unos metros y desde unos 35 sacó un bombazo cruzado, de derecha, que se clavó en el ángulo de un Príncipi que nada pudo hacer pese a su estirada.

A partir de allí, el partido fue más parejo y ambos equipos contaron con situaciones haciéndose todo de ida y vuelta.

Pero a los 44, el árbitro Víctor Mora pitó otro penal para el visitante. Esta vez fue Miranda el ejecutor, porque minutos antes Cristian Sánchez sufrió un desgarro y tuvo que salir. El delantero por izquierda del Lobo también cambió por gol la pena máxima y el visitante se fue al descanso 3 a 1.

El segundo tiempo cambió porque fue Victoria el que salió con todo a buscar descontar, y se transformó en dominador del juego. Tuvo llegadas importantes y también erró goles, casi abajo del arco. Libertad se vio sorprendido y tuvo que pararse para jugar de contra ataque, aunque ya sin la profundidad que tuvo en el primer tiempo.

A los 9 Victoria tuvo su premio porque Lucas Acosta puso el 2-3 y dejó el partido justamente a “Tiro” del empate. Y la igualdad merodeó varias veces el arco de Libertad porque Victoria fue punzante. Hay que decir que el Lobo estuvo carente de eficacia también en un par de jugadas que pudieron sentenciar el pleito. Y a raíz de todo ello se hizo más que emotiva la segunda mitad que en definitiva no se movió en cuanto al tablero y el triunfo de Libertad quedó plasmado. Sí hubo una incidencia, que fue la expulsión de Juan González a los 30 del segundo tiempo, por agresión y roja directa, aunque esa diferencia numérica no se notó en el resto del partido. De esta manera, según datos que pudimos recoger, al cabo de tres años Libertad pudo ganarle a Victoria en su cancha y se fue festejando del Tiro Federal.

La jornada dejó el empate del Campeón Nebel ante un Real Concordia que desde el final del torneo anterior ya dio muestras de crecimiento, y continúa siendo preocupante la actualidad de Comunicaciones que arrancó perdiendo precisamente ante Santa María en uno de los partidos adelantados de la fecha.

RESULTADOS PRIMERA FECHA

Santa María 1 – Comunicaciones 0.

La Bianca 0 – 9 de Julio 1.

San Lorenzo 1 – Constitución 1.

Alberdi 0 – Colegiales 0.

Victoria 2 – Libertad 3.

Real Concordia 1 – Nebel 1.

Posiciones: Libertad, Santa María y 9 de Julio 3, San Lorenzo, Constitución, Alberdi, Colegiales, Real Concordia y Nebel 1, Comunicaciones, La Bianca y Victoria 0.

SEGUNDA FECHA

Constitución vs. Libertad.

Real Concordia vs. La Bianca.

9 de Julio vs. Santa María.

Nebel vs. Alberdi.

Comunicaciones vs. San Lorenzo.

Colegiales vs. Victoria.