EParecía que el sábado podía ser una jornada “jugable”, pero el mal clima persistió durante todo ese día y a las 10 de la mañana la Liga le bajó la persiana a lo programado. Y el domingo estuvo peor, porque a la lluvia de toda la madrugada se le sumó la que siguió cayendo durante la mañana y ello obligó a que también se suspenda toda actividad. De esta manera, desde el Infanto Juvenil hasta los mayores nadie pudo pisar una cancha.

Y es un problema que viene de larga data este, porque ni bien llueve un poco muchas canchas ya quedan poco menos que inutilizables, porque no tienen buen césped y por ende también carecen del trabajo de drenado que hay que hacer para que el agua no se estanque. Lo puede tener Libertad, también el Estadio y hasta en algún momento se lo vio en Villa Adela, pero el resto carece de un sistema de drenaje como para que se juegue igual con lluvia. Entonces, muchas veces se crea para la Liga también el problema de los partidos pendientes, dado que se juega en un par de canchas y en las otras no, y hay que buscarle día y horario a los partidos que no se juegan. Y se sabe que la Liga siempre está apretada con el calendario, porque se debe terminar en tiempo y forma para que los equipos queden para jugar los torneos a nivel nacional o provincial, caso el Torneo Regional Federal Amateur como la Copa Entre Ríos. Y generalmente casi no hay fechas disponibles. En una estación más cálida se puede jugar de noche, lo que soluciona el problema, pero ahora en invierno esa chance es inviable.

En este caso, donde no se jugó ningún partido, es más que probable que la Liga mantenga la misma programación para este venidero fin de semana, dado que no habría motivo para realizar cambios. Pero igualmente habrá que esperar algunas horas para que desde Rivadavia 582 se apruebe esto y se decrete el “no innovar”.

Volviendo al tema de las canchas, los clubes carecen de medios económicos para hacer grandes trabajos en sus escenarios, por lo que le ponen mucha voluntad y sacrificio para presentarlos de la mejor manera. En algunos casos tampoco se puede resembrar, por lo que los campos ya tienen más tierra que césped y entonces a la menor cantidad de agua la cancha poco menos que se anega. No le tiramos la crítica a los clubes, sino más bien resaltamos la voluntad que tienen y el trabajo que hacen, porque quieren ser locales y está bien que así sea. Pero, quizá es hora de que entre todos, incluida la Liga, puedan exponer y fortalecer un programa para que todos los clubes puedan llegar a tener un buen escenario deportivo, un buen césped, un buen piso. Y con buena y persistente gestión creemos que se puede lograr. Hoy por hoy, claro, la cancha de Nebel es la mejor de Concordia, por la gran inversión de Gustavo Bou en la misma haciendo un sintético que es realmente espléndido y donde se juega “como Dios manda”, es decir que la pelota pica para donde tiene que picar y los pases van sin inconvenientes de pie a pie. Se les hace difícil a los visitantes, de repente, porque obvio que es más rápida que la cancha de césped común y hay que agarrarle la mano a ello.

La gente del Estadio de Concordia también hace lo correcto en cuanto a la mantención, pero también es cierto que son mínimo de dos a tres partidos lo que soporta la cancha los fines de semana, y hay que meterle trabajo constante. Al ser municipal no puede faltarle trabajo, por lo que todos los días se hace algo y se la mantiene. Esto contrasta con los clubes, porque casi no tienen empleados y todos los intentos parten de los mismos dirigentes, que consiguen ayuda o tienen algún canchero que se las arregla para que puedan presentar su cancha. Por supuesto, con esto queremos decir que la situación económica de la mayoría de los clubes priva absolutamente de la posibilidad de contratar gente para ejercer tal o cual trabajo en su entidad. Eso hace, además, que lo poco o muy poco que entre vaya a parar a alguna urgencia edilicia, por ejemplo. Pero insistimos en lo que ponen cada fin de semana de manifiesto para poder jugar en su cancha, porque pese a que en la cancha poco se puede hacer, lo hacen en los vestuarios, en la atención del visitante o lo que sea, para que todo salga lo mejor posible. Y esperemos que en algún momento prime la unión de todos para poder decir que se puede llevar a cabo un plan para que puedan tener una cancha mejor, una situación edilicia mejor y un futuro mejor ya que, como se dice siempre, las personas pasan y las instituciones quedan. Y en esta “tormenta” que tiene hoy nuestro país en cuanto a la economía, esperemos que algo quede, justamente.