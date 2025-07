El contundente mensaje de Bullrich a Villarruel en medio de la sesión del Senado: "Levántese..."

"Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia", intimó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un mensaje a Villarruel a través de la cuenta oficial en X.

Bullrich es hoy una de las funcionarias más cercanas a Milei y de esta manera, volvió a exponer la dura interna que atraviesan la cúpula del Gobierno de La Libertad Avanza.

El mensaje de Bullrich llegó en momentos en que la vicepresidenta habilito el quorum para iniciar la sesión que una hora más tarde, con apoyo de la oposición peronista, algunos radicales y de legisladores que responden a gobernadores de distintos signos políticos, incluso aliados a Milei, terminaron convirtiendo en ley los proyectos impulsados por la oposición para el aumento a las jubilaciones, entre otros proyectos rechazados por la Casa Rosada.

En un mensaje previo, en línea con las denuncias del presidente Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que denunciaron un intento de golpe de Estado del congreso contra el plan económico del Gobierno, Bullrich acusó a Villarruel de actuar en complot con el kirchnerismo.

"Hoy el kirchnerismo planea un golpe institucional en el Senado, plantándole a la Vicepresidente una sesión autoconvocada para arrebatarle el poder a la Presidencia del Senado y agujerear los éxitos económicos del gobierno que tanto nos han costado a los argentinos. No se puede permitir", dijo Bullrich.

En ese sentido, la ministra de Seguridad agregó: "Están planteando un golpe institucional y llevarse puesto el Senado. Las instituciones, las normas y la República se respetan".

La respuesta de Villarruel no tardó en llegar:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/1943404213423231161&partner=&hide_thread=false

"Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país", sentenció.