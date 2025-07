El Gobierno avanza con la destrucción del INTA

"Milei quiere destruir uno de los organismos más prestigiosos del país y del mundo"

Según adelantaron desde APINTA, el decreto que el Gobierno Nacional pretende imponer significaría el fin del modelo federal y participativo que caracterizó históricamente al INTA. Se trata de un golpe institucional que elimina el Consejo Directivo Nacional, los Consejos de Centros Regionales, de Investigación, y del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNIA).

"Desaparece el control social que durante 69 años garantizó transparencia y excelencia técnica en el INTA. Ahora, todas las decisiones quedarán en manos de un presidente designado por el Poder Ejecutivo, con poder absoluto. En otras palabras, Milei pone al INTA bajo un régimen de propiedad unipersonal", afirman desde APINTA.

El proyecto también contempla el cierre de las 299 agencias de extensión rural en todo el país, lo que significaría la eliminación de uno de los pilares históricos del trabajo territorial del INTA con productores, comunidades y gobiernos locales. La decisión afectaría directamente la producción agropecuaria en miles de localidades del interior profundo.

Además, se anticipa que el Gobierno avanzará con la “disponibilidad” de 1500 trabajadores y trabajadoras, lo que en la práctica implicaría despidos masivos encubiertos y un vaciamiento del recurso humano calificado que sostiene las tareas de investigación, desarrollo e innovación tecnológica.

Desde APINTA advierten que el verdadero objetivo del decreto es facilitar la venta de activos del organismo, desmantelando uno de los patrimonios científicos y tecnológicos más importantes del país.

Al margen de las medidas gremiales inmediatas, APINTA informó que ya se está trabajando en acciones jurídicas y políticas para lograr la derogación del decreto. Se solicitará el acompañamiento de gobernadores, legisladores nacionales y organizaciones del sector productivo, científico y académico.

La Asociación convoca a todos los trabajadores y trabajadoras del INTA, a la sociedad en general, y especialmente a quienes valoran el desarrollo científico soberano y el modelo productivo nacional, a redoblar esfuerzos y mantenerse en estado de alerta y movilización.

"La lucha recién comienza. No vamos a entregar el INTA. No vamos a entregar la ciencia pública al ajuste y la especulación. Mucha fuerza. No bajemos los brazos."