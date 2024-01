Es de público conocimiento que River Plate está diagramando un mercado de pases realmente tranquilo en el que sufrió varias bajas pero en el que solamente cerró la llegada del uruguayo Nicolás Fonseca. Además, el desembarco del mencionado mediocampista procedente de Montevideo Wandereres se había arreglado meses atrás.

Pese a contar con un fuerte caudal financiero, las autoridades de la institución Millonaria optaron por enfocarse en objetivos puntuales e ir por ellos de forma lenta y cuidadosa. Y uno de los primeros en aparecer en escena fue José Manuel López, delantero surgido de las divisiones inferiores de Lanús y con presente en el Palmeiras de Brasil.

López, de 23 años de edad, llegó al Verdao en 2022 y aportó varios goles pese a que no expuso los mismos rendimientos que en el Granate, también porque no cuenta con el protagonismo esperado. De todas maneras, en la poderosa formación de Sao Paulo no tienen ninguna intención de desprenderse de su ficha tan fácilmente.

Inclusive, las conversaciones entre River y Palmeiras supieron cerrarse cuando los brasileños demandaron una cifra cercana a los 10 millones de dólares por el 70 por ciento del pase del futbolista nacido en San Lorenzo, provincia de Corrientes. Luego, cuando la historia parecía totalmente cerrada, las charlas entre los clubes volvieron a acaparar la escena.



José Manuel López en acción. (Foto: Getty)© Proporcionado por Bolavip Argentina

De todas maneras, según informó este miércoles La Página Millonaria, las autoridades de River tomaron una determinación contundente con respecto al Flaco López en este mercado de pases. Y la misma tiene que ver con levantar el pie del acelerador y barajar y dar de nuevo en el momento oportuno. O más bien dependiendo de otro desenlance.

Sucede que el principal objetivo de River en cuanto al ataque, por estas horas, se llama Luciano Rodríguez. Sí, el joven atacante uruguayo de 20 años de edad que maravilla a propios y extraños en los seleccionados menores de su país y en Liverpool de Montevideo se ha convertido en una verdadera obsesión para la escuadra de Núñez.

Como consecuencia de ello, River no hará ningún ofrecimiento formal ni ningún tipo de intento por López hasta que la historia tome su curso con respecto a Rodríguez. Si el Millonario puede fichar al uruguayo, bien. Y, de lo contrario, puede llegar a reflotarse el interés por el ariete de Palmeiras, que dio el visto bueno para regresar al país.

Villag