GANÓ LA RUNFLA: La Justicia Electoral no hizo lugar a la apelación

En una resolución que se conoció el lunes 9, la Junta Electoral rechazó las precandidaturas de todas las otras litas presentadas, a saber:

Lista 1 “Agrupación Evita”. En este caso, la lista referida respecto a los requisitos formales que podrían subsanarse, presenta varias irregularidades. Pero, sin perjuicio de ellos y respecto a los requisitos de admisibilidad, la lista no cuenta con la cantidad de avales suficientes totales (5% del padrón de afiliados).



Lista 2 “Desafío Peronista”. Respecto a esta lista, corresponde mencionar que según surge de la presentación realizada por los apoderados, presentan avales de 12 departamentos, manifestando que llegan al 10% requerido por la carta orgánica, en 9 departamentos. Pero, sin perjuicio de ello y luego de un análisis exhaustivo de control de avales, corresponde mencionar que 2 de los 9 departamentos, no cuenta con el 10% requerido por la carta orgánica.



Lista 7 “Por una Entre Ríos Potencia”. En este caso, la lista mencionada respecto a los requisitos formales que podrían subsanarse, presenta varias irregularidades. Pero, sin perjuicio de ellos y respecto a los requisitos de admisibilidad, no llega al 10% de 7 departamentos, siendo que solo presentó el 10% de 4 departamentos.



Lista 10 “PAR” Peronismo Amplio Renovador. Respecto a esta lista, corresponde mencionar que, según surge de la presentación realizada por los apoderados, se presentaron avales de 10 departamentos, maninfestando que cumplen el requisito del 10% en 7 departamentos, constatando esta junta que dicho requisito se cumplimenta en solo 5 departamentos.



Lista 177 “Tres Banderas”. Respecto a los requisitos formales que podrían subsanarse, presenta varias irregularidades. Pero, sin perjuicio de ellos y respecto a los requisitos de admisibilidad, no llega al 5% de avales del total del padrón de afiliados, ni cumple con el 10% de 7 departamentos.

La Lista 10 apeló la resolución de la Junta Electoral, organismo que le corrió traslado al Juzgado Federal con competencia electoral.

Este miércoles, el secretario electora Gustavo Zonis hizo conocer su decisión: «No hacer lugar a lo solicitado por la Junta Electoral del Partido Justicialista. Notifíquese a la Junta por intermedio del Sr. Apoderdo, a los fines que corresponda, y sigan las actuaciones según su estado. Según copia que se acompaña.» .

La Lista 10, que postulaba la precandidatura del intendente de Feliciano, Damián Arévalo, a senador nacional, y del dirigente paranaense Gustavo Guzmán para ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la Nación, impugnó la resolución de la Junta Electoral del Partido Justicialista que este lunes decidió no oficializar a cuatro de las cinco listas presentadas, y dejar en carrera sólo a la Lista 2 Desafío Peronista, que postula al exintendente de Paraná, Adán Humberto Bahl, como diputado nacional, y al extitular de la Aduanas, Guillermo Michel, para un escaño en el Senado de la Nación.

León Albornoz, apoderado de la Lista 10, reprochó que la lista de Bahl-Michel no presentó “el mínimo del 5% del padrón de afiliados exigido por la Carta Orgánica”; tampoco cumplimentó “con el 10% requerido por la Carta Orgánica en 7 departamentos de la provincia”; que “no todos los que firman avalando la lista son afiliados”; que hay “fundadas sospechas de que un gran número de los avales existentes en las planillas presentadas por la lista no pertenecen al puño y letra de las personas que figuran en la misma, así como la existencia de personas fallecidas entre las avalistas, reservándonos el derecho a acudir a la Justicia Electoral a los efectos de determinar la autenticidad de toda y cada una de las firmas existentes en las planillas en vuestro poder y a las cuales se ha negado el acceso para su correcta verificación”.

“Estamos ante un proceso viciado de nulidad absoluta, donde hay una manifiesta y tendenciosa voluntad por parte de la Junta Electoral de impedir la justa y legítima participación de cualquier lista que no sea la lista oficialista, esto es la Lista Nº 2”, señala el texto de la presentación.

Pero el pedido no prosperó.