El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, declaró este domingo que la República Islámica rechazó las negociaciones directas con Estados Unidos sobre su programa nuclear, que avanza rápidamente. Fue la respuesta de Teherán a una carta enviada por el presidente estadounidense Donald Trump al líder supremo del país.

Pezeshkian dijo que la respuesta de Irán, enviada a través del sultanato de Omán, dejó abierta la posibilidad de "negociaciones indirectas" con Washington. Sin embargo, dichas conversaciones no han avanzado desde que Trump, en su primer mandato, retiró unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo nuclear de Teherán con las potencias mundiales en 2018.

En los años transcurridos desde entonces, las tensiones regionales han desembocado en ataques marítimos y terrestres. Posteriormente, se produjo la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, en la que Israel atacó a líderes de grupos militantes en el autodenominado "Eje de la Resistencia" iraní. Ahora, mientras Estados Unidos lleva a cabo intensos ataques aéreos contra los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, el riesgo de una acción militar contra el programa nuclear iraní sigue sobre la mesa.

"No eludimos las conversaciones; es el incumplimiento de las promesas lo que nos ha causado problemas hasta ahora" declaró Pezeshkian en televisión. "Deben demostrar que pueden generar confianza".



Trump anuncia que si no hay acuerdo habrá bombardeo

La Casa Blanca, el Departamento de Estado y otros funcionarios no ofrecieron ninguna reacción inmediata al anuncio. Sin embargo, Trump dijo antes de los comentarios de Pezeshkian que estaba considerando acciones militares y aranceles secundarios si Irán no acepta un acuerdo nuclear.

"Si no hacen un acuerdo, habrá bombardeos y serán bombardeos como nunca antes han visto", dijo Trump en un comentario transmitido el domingo por 'NBC News'.

Tensión nuclear

La carta de Trump se publicó en un momento en que tanto Israel como Estados Unidos advirtieron que nunca permitirán que Irán adquiera un arma nuclear, lo que genera temores de una confrontación militar mientras Teherán enriquece uranio a niveles casi aptos para armas nucleares, algo que solo hacen las naciones con armas atómicas.



Irán ha mantenido durante mucho tiempo que su programa tiene fines pacíficos, incluso cuando sus funcionarios amenazan cada vez más con desarrollar la bomba atómica.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, su administración ha reiterado que se debe impedir que Irán adquiera armas nucleares. Sin embargo, un informe de febrero del Organismo de Vigilancia Nuclear de la ONU afirmó que Irán ha acelerado su producción de uranio de grado casi bélico. Trump también ordenó el ataque que mató al principal general iraní en un ataque con drones en Bagdad en enero de 2020.