Capital federal ya tiene sus listas y se prepara para una batalla campal

Pocas veces un cierre de listas de candidatos y candidatas a la legislatura porteña concentró tanto interés como el de este sábado. No es para menos: por la cantidad y el peso político de los dirigentes involucrados, la elección porteña del próximo 18 de mayo tendrá un fuerte impacto nacional, con consecuencias impredecibles para el futuro de la política argentina.

Cerca de la medianoche ya se habían presentado ante la Justicia Electoral al menos 14 listas, varias de ellas competitivas. El Gobierno de Javier Milei formalizó la postulación de uno de los hombres más importantes de La Libertad Avanza, el vocero Manuel Adorni, con el objetivo de desterrar al PRO de Mauricio Macri del distrito que lo vio nacer y que domina hace 18 años.

El partido amarillo enfrentará ese desafío con la diputada Silvia Lospennato, mientras que dos exintegrantes de peso de ambos patidos, Ramiro Marra y Horacio Rodríguez Larreta, amenazan con restarles un buen caudal de votos. Leandro Santoro lidera el frente Es Ahora Buenos Aires, donde confluyen la mayoría de los sectores peronistas de CABA, junto a otros espacios progresistas. Una de las pocas sorpresas de último momento la dio el exlibertario Oscar Zago, al anunciar la candidatura del DT Caruso Lombardi.

Ahora "Es Ahora Buenos Aires"

Con nuevo nombre, nueva imagen y nuevos candidatos, el frente liderado por Santoro llevará de segunda candidata a Claudia Viviana Negri, vicedecana de la facultad de Medicina de la UBA. En el tercer lugar se ubica el secretario general de la Juventud Universitaria Peronista (JUP), Federico Mochi, reconocido también en el mundo streammer. Lo sigue la militante social Mariana González y el titular del bloque de UxP en la legislatura, Juan Pablo Modarelli, que va por la reelección. Quinta se presenta Noemí Geminiani, secretaria general adjunta del Suterh, y sexto el dirigente popular, Alejandro "Pitu" Salvatierra.

Equipo PRO

El macrismo apuesta a la idea del "equipo" para apuntalar la candidatura de una figura con poco volumen político como Lospennato. La diputada cultiva un perfil técnico y fue una de las encargadas de articular con La Libertad Avanza en el Congreso Nacional. La acompañan el exdiputado y actual ministro porteño, Hernán Lombardi, y la vocera del Gobierno de la Ciudad, Laura Alonso. El exsecretario privado de Macri, Darío Nieto, va cuarto y quinta Rocío Figueroa. La exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, es la jefa de Campaña y el ministro de Salud, Fernán Quiros, finalmente quedó en el banco, sin salir a la cancha.

A diferencia del PRO, los libertarios juegan con una carta fuerte y después figuras menores. "Voy a representar las ideas de la libertad en la Ciudad, donde pasaremos la motosierra por un Estado gigante devolviéndole a los porteños lo que es de ellos", aseguró Adorni tras agradecerle a Milei por la confianza, revelando que la estrategia será repetir el libreto nacional en tierra local. El vocero estará escoltado por Solana Pelayo, directora del Banco Nación, y Nicolás Pakgojz, titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), lo siguen Andrea Freguia, secretaria administrativa del bloque de legisladores de LLA en CABA y recién en quinto lugar aparece Juan Pablo Arenaza, del riñón de Patricia Bullrich.

Las sucursales

Expulsado de La Libertad Avanzar por Karina "el jefe" Milei, Ramiro Marra recurrió a la UCeDé para cobrarse su venganza. Presentó una lista propia que sin duda dividirá el voto libertario. Bajo el nombre de "Libertad y Orden", la lista incluye a una asesora de Marra, Baila Michitte y a Eduardo Del Piano, excandidato a comunero.

El de Marra no es el único desprendimiento de los principales jugadores de la elección porteña. Después de enfrentarse con Patricia Bullrich en las PASO de 2023 y pelearse con Mauricio Macri, el exjefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, finalmente decidió volver a la arena política con el Movimiento al Desarrollo (MAD). Lo acompañan la senadora nacional Guadalupe Tagliaferri y el legislador Emmanuel Ferrario.

Del lado del peronismo también hay divisiones. Juan Manuel Abal Medina y Carolina Papaleo encabezan "Justa, Libre y Soberana", una lista impulsada por el Movimiento Evita y Guillermo Moreno patrocina a Alejandro Kim con su partido "Principios y Valores".

Tras recocer que fracasó su acuerdo con el PRO por diferencias en los lugares en las listas, el diputado nacional Oscar Zago pegó un giro y anunció que presentaría como primer candidato al director técnico y exfutbolista, Ricardo Caruso Lombardi. Lo acompañan Sandra Lorena Saravia y Miguel Ángel Arancio.



Los ex Juntos por el Cambio

De la alianza entre el PRO, la UCR y la Coalición Cívica que gobernó el país entre 2015 y 2019 no quedó prácticamente nada. Bajo el sello Evolución, el radicalismo postula a la exdirigente estudiantil Lucille Levy, ex titular de la FUBA. Le sigue el militante de la UCR porteña Facundo Cedeira y la legisladora y docente universitaria Jésica Barreto. Martín Lousteau será el sponsor de ese espacio, caracterizado por la presencia de jóvenes. El actual presidente de la UCR se guardó para octubre, donde puede jugar como Diputado Nacional o bien tratar de renovar su banca de senador. Difícil.

Elisa Carrió mandó a una histórica dirigente de la Coalición Cívica, Paula Oliveto, a dar la pelea en la Ciudad. Otro referente con larga trayectoria junto a Lilita será su número dos: Fernándo Sánchez.

Hacia la izquierda

El frente Confluencia por la Igualdad y la Soberanía, que lidera el economista Claudio Lozano, llavará en primer término a Eva Koutsovitis y de escoltas a Ariel Elger y Mónica Ruejas.

Por el FIT ya se había anunciado a Vanina Biasi al frente de la lista, acompañada por Luca Bonfante y Celeste Fierro. Aseguran que a Macri y Milei "se le pega con la izquierda". Habrá que ver si sienten el golpe.



El Nuevo Más, que conduce Manuela Castañeira, tendrá al docente Federico Winokur ocupando el primer lugar del frente La Izquierda en la Ciudad.

El estafador

Yamil Santoro, exintegrante de Republicano Unidos, anunció que será candidato en tercer lugar y en cambio se postulará primero su hermano, Leandro Santoro, en un intento de estafar a los votantes desprevenidos de la Ciudad de Buenos Aires. No sólo buscan confundir con el nombre del candidato de Es Ahora Buenos Aires, sino con el el nombre y el logo de espacio "Unión Porteña Libertaria". Otro dato insólito, que reveló Fernando Soriano en Infobae, es que el hermano de Yamil vive en Alemania hace ocho años y no tiene previsto venir a la Argentina.

Por último, el Frente Patriota Federal tiene al abogado César Biondini encabezando la lista para legisladores y a Verónica Cardozo y Héctor Jaime, en segundo y tercer lugar. Además, el líder del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta, llevará su lista llamada "Remedios para CABA". Peretta fue un ferviente militate anticuarentena durante la pandemia de COVID-19. Lo acompañan Valentina Peretta Alejandre.