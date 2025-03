O quizá esa misma fecha. Y que antes, probablemente alguna tarde de los próximos siete días hábiles, el staff técnico hará público el contenido explícito del nuevo acuerdo. Con las metas y objetivos trimestrales y anuales que el país deberá cumplir durante los próximos diez años. Más precisamente, los próximos cuatro ejercicios, dentro de los cuales la Argentina no pagará capital sino intereses de la deuda acumulada. Se descarta que para el 2029, cuando el país tenga que pagar más por este préstamo y no tenga reembolsos del organismo, habrá que sentarse a renegociar.

Argentina tiene ya garantizada la masa crítica de los votos del FMI; con el apoyo ya asegurado de Estados Unidos; curiosamente China (con quien el gobierno de Milei tiene hoy una excelente relación); Francia; Italia; los países árabes y un puñado de estados más que, en su mayoría, siguen las indicaciones de lo que dicte occidente.

Con estos votos positivos, el Facilidades Extendidas araña el 51% necesario para obtener una mayoría simple de sufragios de accionistas, para que el acuerdo sea una realidad. Ya que no se trata de un acuerdo que vaya por fuera de los estatutos del organismo, no hay necesidad en este caso de una mayoría especial del 85%.

Con la mitad más uno alcanza. Y casi están los votos. Pero falta un esfuerzo más. Un último empujón a algunos estados siempre críticos contra la Argentina en el Board, país al que ven como un incumplidor serial, un mal ejemplo y una causa digna de ensañamiento para que el colectivo de países deudores aprenda. Y no le pida dinero al FMI, que luego no puede devolver. Son estados además, poco proclives a la presión internacional y con escasa relación financiera con la Argentina. Se trata de Japón y los Países Bajos, quienes representan a un puñado de estados que detentan aproximadamente un 10% de los votos. Pero que en una posición dura del Board podrían complicar una mayoría sólida. Dudan Alemania, los países nórdicos y un puñado de economías importantes más que detentan otro 10/15%. La llave está entonces en convencer a un grupo de estados entre los que se cruzan alianzas europeas y latinoamericanas, y donde está la llave del apoyo final y la victoria en la votación dentro del Board del FMI.

El problema es quiénes son esos países. Y la relación que tienen hoy con la Argentina. Se trata de estados que en circunstancias normales no dudarían un minuto en apoyar y levantar sus manos. E, incluso, como lo hicieron en algún momento, hasta en defender las banderas negociadoras de Buenos Aires ante el ataque de los miembrosquejosos del Board por los incumplimientos crónicos de este deudor consuetudinario.

Parte de la llave de la aprobación del Facilidades Extendidas la tienen dos bloques liderados por España y Brasil, que agrupan a países como Colombia y México, con quienes Javier Milei tiene algo más complejo que una no relación. De esos cuatro países, la voz más escuchada por tradición es la de España, que cuenta con el mandato de votos por un 4,53%, y que en general, comparten criterios con Brasil, América Latina, Portugal y otros estados latinos. El problema es que el que debe hablar en el momento de tratar el caso argentino, es España. Se supone que habrá criterios económicos, y no venganzas personales por el pésimo trato que mantienen Milei y Pedro Sánchez. Además de con Gustavo Petro de Colombia, Luiz Inácio “Lula” da Silva de Brasil, y la mexicana Claudia Sheinbaum; con quien el argentino aún no se peleó, pero, se sabe, mantiene contacto directo con Cristina Fernández de Kirchner. Si a estas posiciones críticas se suman las de Japón, Países Bajos y, eventualmente, Alemania, es posible que el Facilidades Extendidas se apruebe. Pero probablemente el país reciba un bombardeo crítico nacido de las cuestiones económicas clásicas que Argentina exhibe ante el mundo financiero mundial; y alguna que otra venganza personal contra las rencillas de las relaciones internacionales de Javier Milei. Y las de Donald Trump, también.

La situación porcentual dentro del Board indica que Estados Unidos detenta la mayoría de los votos con un 16,74% de las acciones, y que, por lógica, su embajador en el directorio es la voz más importante. Lo sigue en importancia Japón, con un 6,14% de los votos; China (6,08%); el combo de estados liderados por Países Bajos y Bélgica (5,46%); Alemania (5,31%); España junto a otros socios como México y Colombia (4,53%); los países asiáticos como Singapur, Indonesia y Malasia (4,20%); y el sillón que comparten Italia y Portugal, entre otros (4,12%).

Mientras tanto, se confirma que la primera operación concreta de uso de los dólares que lleguen del Facilidades Extendidas que se firmará con el FMI, será el pago de julio del capital e intereses de los Globales y Bonares que deben liquidarse el 9 de julio próximo, y que representan el mayor compromiso financiero del país hasta fin de año. La deuda que habrá que cubrir alcanza unos US$ 2.898 millones en capital y US$ 1.559 millones en intereses; lo que suma unos US$ 4.457 millones totales; y que completan el primer pago que se realizó en enero pasado, por un monto similar. Entre ambos pagos representan casi el 50% del total de vencimientos de todo el año; con lo que despejado el panorama de este compromiso, ya casi el Gobierno no tendrá deuda importante por cerrar. Al menos durante este ejercicio 2025.



La habilitación para que este vencimiento se cumpla con el dinero del FMI no es un logro menor para Caputo y sus huestes negociadoras con el responsable del caso argentino ante el FMI, el venezolano Luis Cubeddu. La ecuación general del préstamo de Facilidades Extendidas implica desde siempre que el dinero que se gire dentro del acuerdo debe quedar en las reservas del BCRA como si fuera en un escaparate intocable. Con el único objetivo general de mostrarle al público operador en el mercado financiero, que la entidad que maneja Santiago Bausili tiene la suficiente fuerza de acción financiera para poder enfrentar tormentas. Y comenzar, ahora sí, a moverse en terrenos de azul y no de rojo permanente, como viene ocurriendo desde el gobierno de Mauricio Macri hasta hoy. Para cualquier otra acción dentro del mercado de capitales, queda claro para Washington que deben usarse dólares que el país vaya consiguiendo vía liquidaciones del campo (soja, maíz, etc.), del primer superávit energético de peso o de la posible caída de la demanda de turismo por el fin de las épocas estivales. Sin embargo, saben desde el FMI que no hay tiempo para que fuera del enorme refuerzo que implica el giro de dinero desde el organismo, las reservas del BCRA puedan recuperarse lo suficientemente rápido como para poder hacer frente al majestuoso vencimiento de julio. Es por eso que se conversó entre las partes negociadores que no haya mayores cuestionamiento para que el dinero del Facilidades Extendidas se utilice para el vencimiento. Más teniendo en cuenta que para junio, las posibilidades de recurrir a un potencial préstamo del mercado financiero voluntario de deuda internacional, aún no sería conveniente; porque en el mejor de los casos, se descarta que el riesgo-país tendrá una contracción importante de los más de 750 puntos básicos que rigen actualmente. Pero aún lejos de un 300 o aún menos nivel; que le permitan al equipo de Caputo recurrir a la colocación de algún bono de deuda. Menos por un monto como el que se necesita para cumplir con el vencimiento.



Sobre el contenido del acuerdo, y luego de la confirmación que el monto que se negocia son unos US$ 20 mil millones, se sabe que el Facilidades Extendidas se firmará a diez años, con cuatro años y seis meses de gracia, sin necesidad de liquidar capital y con la cancelación de los pasivos que el Poder Ejecutivo mantiene con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) como bandera. El FMI desembolsará dinero durante los primeros tres años, de manera trimestral contra cumplimiento de metas y objetivos. Habrá un primer desembolso libre que será de entre 6 mil y 9 mil millones de dólares (es lo que se negocia en estos días), mientras que el resto dependerá del dinero que el Gobierno deba repagarle al propio FMI por los vencimientos de intereses futuros. El estado contable ante el Fondo debería resultar de que hasta abril del 2029 no se le liquide dinero que provenga de las arcas del Banco Central, sino un pasamanos del propio FMI. Un esquema que ideó Martín Guzmán en sus negociaciones personales con Kristalina Giorgieva durante las gestiones del primer semestre del 2022. Y que llevaron a que Cristina Fernández de Kirchner diera por terminada su relación con Alberto Fernández.