El “Che Milei” vs el “Che Cristina”: quién ganó en redes

El ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner, consideró que si el gobierno argentino no se compromete con una flexibilización cambiaria, el organismo no desembolsará los US$ 20.000 millones que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, en relación con el acuerdo que se está negociando.