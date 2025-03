Pareciera que nadie o pocos llegaran a viejo jubilado

Pero la hipocresía, el miedo, la desidia; el "son viejos que no sirven para nada", "sólo molestan ya fueron", pudieron mucho mas.

Es lo que se pudo observar en la nueva concentración en la Plaza 25 (Concordia) según las imágenes registradas por ByN

Pocos jóvenes, pocos jubilados, casi ningún gremio y casi ningún político, sólo pudimos apreciar a la concejal Claudia Villalba, del Pj; Hugo Pesarini; Ramón Cabrera; Fabio Dangelo; Felix Roman; seguramente entre los presente había algún otro pero no notamos su presencia.

Si se pudo ver pasar alguien que parecía ser "un fantasma de la calle Güemes" o sea ex local partidario del PJ (hoy no se sabe a quien representa), pero como los fantasmas no existen dudamos que fuera convencido de dar su insulso apoyo a los "pasivos meones".

Como siempre estaban (infaltables AGMER....ATE. ..U.FERROVIARIA) dirigentes que al decir de algunos. Son “figuritas repetidas” en las marchas, ¿serán a los únicos que les importa la realidad de los que sufren demoras en sus necesidades?

Ayer no llovió, algunos justificaban la hora, y no sabemos que otras barbaridades más para demostrar, en definitiva, lo poco que vale llegar a viejo en esta “jungla de cemento híbrido”.

Había algunos polis, pero de civil, vinos sólo uno uniformado, nadie lo molesto y pasó desapercibido ante el puñado de personas que estuvieron en la Plaza 25.

No hubo desmanes ni roturas ni agresiones en esta convocatoria la que se desarrolló en forma normal, como estaba planeada y deseada por todos los presentes.

Duele la realidad, nos comentaba a ByN un militante social..ME DUELE QUE NO ESTE NINGUN POLITICO....LOS ACOMPAÑE A MUCHOS EN SUS CANDIDATURAS Y NO LOS VEO MAS, JUNTO A QUIENES NECESITAN ESTAR ACOMPAÑADOS HOY.

Tampoco estaban los GRANDES MEDIOS que cobran o no jugosas pautas. ¿Que les paso? Pero seguramente este jueves comentaron de mil maneras lo que ocurrió con los pasivos. Pero robando el trabajo de otros. ¿Rarito no? Pero opinan lindito algunos. ¿¿¿Talvez tienen miedito que les quiten las miserables pautas???