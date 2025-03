Sánchez: “En el Concejo Deliberante no hay oposición. Más que madurez, pareciera complicidad”

Según Sánchez, los grandes anuncios de la intendente no están resolviendo los problemas de la ciudad: “La inoperancia de la gestión nos cuesta muy caro a los paranaenses. Seguimos muy de cerca la gestión municipal y vemos no sólo lentitud en la toma de decisiones, sino improvisación y falta de voluntad política para brindar soluciones concretas. Rosario Romero no está resolviendo los problemas de la ciudad sino que está pateando la pelota, poniendo excusas e intentando distraer a los paranaenses para que miren para otro lado”.

Problemas sin resolver

Sánchez enumeró los principales problemas que afectan a los paranaenses: “Problemas graves como la falta de agua en tantos barrios, el pésimo transporte público, el caos de tránsito, la falta de bacheo, de estacionamiento medido, de recolección diferenciada y eficiente en toda la ciudad, el drama del Volcadero que no para de crecer, el estancado desarrollo productivo de la ciudad, o el gravísimo problema del aumento de los suicidios siguen sin atenderse y sin estar en la agenda de la intendente”, sostuvo preocupado Sánchez.

Además, criticó el incumplimiento de ordenanzas clave, como la 10.147, que establece el Programa Municipal de Prevención del Suicidio. También denunció la falta de respuesta a pedidos de informes “sobre la contaminación en el Parque Industrial que vuelca sus efluentes cloacales e industriales al arroyo Las Tunas, y el proyecto de la Planta Fotovoltaica multimillonaria que Rosario Romero pretende hacer con fondos municipales”.

Críticas al Concejo Deliberante

Sánchez señaló la falta de oposición en el Concejo Deliberante: “Agrava la situación el hecho de que en el Concejo Deliberante no hay oposición. No sólo los bloques de Juntos por Entre Ríos y La Libertad Avanza votaron a favor casi todas las ordenanzas del Ejecutivo, sin hacer críticas ni aportes significativos, sino que La Libertad Avanza formó un interbloque con el bloque de Rosario Romero, evidenciando el apoyo incondicional. Estas situaciones que al vecino paranaense no le cierran, más que madurez política, pareciera que pone de manifiesto la complicidad de los bloques JxC y LLA con la gestión de Rosario Romero”.





Transporte público en crisis

Sobre el transporte público, Sánchez recordó: “Esta gestión tuvo cerca de 80 días con servicio reducido o paro de colectivos. Y sistemáticamente presentó parches como la emergencia del transporte público, que no solucionó nada y le brindó al Ejecutivo Municipal la posibilidad de aumentar el boleto sin pasar por el Concejo Deliberante, o el nuevo Marco Regulatorio, que eliminó el Órgano de Monitoreo y Control del Transporte, y se presentó en una votación exprés de un día para el otro, sin debate, todo aprobado por unanimidad por los concejales de PJ, JxC y LLA., como ocurrió con la ordenanza del pliego de concesión, también votada por unanimidad”.



Rosario Romero tiene más funcionarios que todas las gestiones anteriores

Sánchez adelantó que el próximo miércoles 26 de marzo a las 10 de la mañana en la Casa de la Costa se realizará la apertura de sobres para la nueva concesión del servicio de colectivos. Advirtió que el pliego aprobado contiene múltiples deficiencias: “en los pliegos aprobados por unanimidad, se evidencia la falta de eficiencia de recorridos de cara a los vecinos, falta de boleto combinado real, sin garantía de recorridos nocturnos, sin un Plan Director de Movilidad, sin conexión con el área metropolitana y con una concesión excesiva de 12 años. Aquella audiencia pública fue una mera formalidad, pero no se tuvieron en cuenta las propuestas de Políticas para la República ni de los vecinos. Incluso ERSA podría volver a presentarse y eventualmente ganar la concesión. Estaremos muy atentos a lo que pase ese día”.



Sánchez cuestionó la cantidad de funcionarios en la gestión de Rosario Romero, que supera a las administraciones anteriores: “Rosario Romero dice que su objetivo es hacer mucho con poco, pero en realidad, está haciendo poco con mucho. En la nómina de autoridades, se pueden contabilizar más de 260 funcionarios. Mas que los que tenían Bahl, Varisco, Blanca Osuna o Solanas. Las gestiones pasadas tuvieron una enorme cantidad de funcionarios que hacía ineficiente la gestión y amplificaba la burocracia, y en esta gestión, la ineficiencia actual se explica en parte por este nuevo record”.

“Desde Políticas para la República hemos explicado con fundamentos que con sólo 4 secretarías y no más de 50 funcionarios, una municipalidad como la de Paraná podría funcionar perfectamente, porque la toma de decisiones se hace más eficiente y se reducen los necesarios pasos burocráticos, agilizando todas las acciones del Municipio y aumentando considerablemente su eficiencia, siempre de cara a los vecinos”, argumentó quien fuera candidato a intendente de Paraná.



Aumentos de tasas municipales por encima de la inflaciónEl dirigente también criticó los aumentos de tasas municipales: “Esta gestión, que al final hace poco con mucho, aumentó las tasas municipales muy por encima de la inflación, y con apoyo de concejales opositores. No sólo ningún concejal peronista o de Juntos o de La Libertad Avanza salió a quejarse por esto, sino que la mayoría votaron a favor estos aumentos cuando votaron la ordenanza de presupuesto y tributaria”.

Armando Sánchez recordó que su bloque fue el único en proponer medidas como la reducción del sueldo de los funcionarios políticos o la eliminación responsable de 8 tasas municipales innecesarias: “Lamentablemente, cuando propusimos esos proyectos, el resto de concejales votaron en contra o los cajonearon” recordó.



Censo Industrial propuesto por PR

Finalmente, Sánchez destacó la importancia del Censo Industrial, impulsado por Políticas para la República: “vale recordar que este censo surge de la ordenanza 9987, cuyo proyecto fue presentado en septiembre de 2020 por Políticas para la República y del cual logramos la aprobación por unanimidad en 2021. En aquel entonces, Adán Bahl tenía que reglamentar la ordenanza y hacer el Censo en 2022, pero no lo hizo y se fue sin cumplir la ordenanza. Esta gestión había anunciado el año pasado que iba a hacer el censo y no lo hizo. Si lo cumplen este año, será muy bueno para Paraná, y esperamos que publiquen los resultados en los plazos respectivos, como indica la ordenanza 9987 en su artículo 6”.



PR sigue creciendo

Armando Sánchez anunció que Políticas para la República sigue creciendo con el objetivo de convertirse en una fuerza provincial: “Seguimos sumando afiliados de toda la provincia con el objetivo de lograr 4000 afiliaciones y pasar a ser un nuevo partido provincial de cara a los próximos años. Durante 2024 logramos que Frigerio no elimine y proscriba a los partidos municipales como Políticas para la República, y logramos que los senadores quiten el artículo que tenía ese objetivo implícito en la reforma electoral de Frigerio. Comenzamos el 2025 celebrando ese gran logro”.

“Frente a estos ataques, en Políticas para la República se renuevan nuestras ganas y el esfuerzo de todos los que creemos que es posible hacer política con la persona y el bien común como centro. Queremos elevar el nivel de debate y propuestas en toda la provincia, como ya lo hacemos en Paraná, Crespo y Diamante”, finalizó Armando Sánchez.