El Estado está ausente desde hace muchos, pero muchos años, diría casi, desde el 1955 en que los que se creyeron dueños del país derrocaron a un gobierno que consideraba que “los únicos privilegiados eran los niños y los ancianos”.

Vinieron otros gobiernos de todos los colores, pero nuca más se preocuparon por estos dos estados (niños y ancianos) por las que pasa un ser humano. Algunos atenuaron las situaciones por intermedio de los sindicatos y/o gremios.

Muchas marchas; movilizaciones; expresiones populares; operativos del que quieras buscar o analizar; represiones; heridos; muertos, caídas de gobiernos y lo que te agrade sumar, pero nadie habla de los millones de pesos en gastos ocasionados por tratar de contener lo incontenible.

Desde muchos gobiernos se han comprados equipos para las “Fuerzas Especiales de Choque”, para frenar a los que justamente reclaman por sus derechos, pero NO se ha invertido en la misma proporción para combatir la delincuencia, el narcotráfico, el contrabando organizado, etc..

Y nos preguntamos los “JUANCHO PUEBLO” ¿Cuándo se arreglarán las situaciones de los jubilados? ¿Cuándo se terminará el manoseo del PAMI y de las diferentes Obras Sociales que deben prestar atención a los de la clase pasiva? ¿Cuándo en los hospitales se atenderán a los pobres y ancianos con rapidez, ya ahora y no dentro de seis meses?

Pareciera que están esperando que se mueran para tomar alguna medida, si los “genios” que manejan y manejaron la economía, la salud de nuestro país miraran en serio lo que hacen los países del 1º mundo que son ejemplo en todo, Noruega, Finlandia, Japón, etc etc. donde los jubilados no son tratados como parias.

Porque en vez de gastar tanto dinero en medicamentos truchos y en operativos en las calles, movilizando a las diferentes fuerzas uniformadas, no lo dedican en mejorar lo que percibe un pasivo, que “aporto todo por el país” con su esfuerzo, mejorando su calidad de vida.

Pero la ironía o hipocresía, es que, los que hoy le cargan todas las tintas al gobierno de turno, no dicen nada, de que hace unos años eliminaron el 82 %, que debía percibir un jubilado mensualmente.

Gobiernos que utilizaban el dinero del ANSES en negocios inmobiliarios, en la timba financiera, en lujurias tropicales, en vez de volcarlo en atenciones y prevenciones, de quienes eran los verdaderos dueños de esos dineros recaudados.

Ahhhh, pero las “jubilaciones de privilegios” no se tocan ni se tocarán. Es una vergüenza mundial y social que los condenados por corruptos, que han defraudado al erario público, sigan gozando de suculentas jubilaciones.

Ah pero otros se dicen ser depositarios del Legado del general Perón, y ser seguidores de su ejemplo, nada hicieron por los de la clase pasiva, sino miremos la realidad, no discutamos las realidades que todos conocemos de diferentes maneras y variados ejemplos.

No defendernos con lo expuesto hasta aquí al actual gobierno insensible, todo por el contrario, siguen con la misma sintonía y profundizándola más aún.

Pero también el pueblo que está activo debería acompañar los reclamos; los jóvenes de hoy llegaran a “viejos meones” muy pronto, porque el tiempo pasa más rápido de lo que creemos y cuando nos damos cuenta de eso ya es tarde.