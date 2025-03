SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Luego de que el diputado Martín Soria (Unión por la Patria) afirmara en el recinto y públicamente que su par Lorena Villaverde (La Libertad Avanza) fue detenida en Estados Unidos por narcotráfico, la legisladora respondió que se trata de “una chicana absurda”.

En diálogo con LA NACION, Villaverde afirmó: “En vez de responder a mi denuncia contra él y su familia sobre los negociados inmobiliarios que tiene en General Roca que le impidieron a Vialidad Nacional construir la obra de la autovía 22 desde Cervantes a Allen, eligió ensuciarme con un hecho circunstancial ocurrido hace 25 años en Estados Unidos, donde estuve involuntaria y circunstancialmente afectada por una persona acusada de ese delito”.



En relación con la denuncia por tráfico de drogas, la diputada añadió: “Yo no tuve nada que ver y, de hecho, acá me ven, en absoluta libertad ejerciendo mi trabajo privado, criando a mis hijos y siendo diputada nacional, sin restricción alguna. Que Soria le explique a las familias de los muertos en accidentes viales por qué no dejó construir la autovía ruta nacional 22″.

Según los dichos del diputado rionegrino, Villaverde estuvo involucrada en una causa por tráfico de cocaína: habrían sido “al menos 400 gramos pero menos de 150 kilogramos”, un delito que de acuerdo al Estatuto de Florida prevé una pena mínima obligatoria de prisión de 15 años y el pago de una multa de 250.000 dólares.

En las últimas semanas y en declaraciones radiales, Villaverde planteó que la familia Soria está desesperada: “Pierden el poder. Vienen de la política, toda la vida han vivido de esto. Y si recorremos un poco, están perdiendo los privilegios de poder. Eso les hace hacer un duelo y, obvio, cómo no van a recurrir a herramientas como las que vienen utilizando, devaluando los debates con chicanas y mentiras”.



La diputada nacional Lorena Villaverde, de La Libertad Avanza (LLA)Instagram @lorevillaverdediputad

Agregó que “hay un clan familiar que vive de la política desde hace muchos años: hijos, cuñados, concuñados, primos, tíos. Todo lo que Martín Soria refirió sobre mi persona [en relación con la causa por narcotráfico] es lo que sucede en él. Yo no tengo un familiar detenido. Proyecta en otros lo que sucede en su familia”. A su vez, si bien trascendió que la causa judicial en Estados Unidos involucró a su exmarido, Villaverde afirmó: “No tuve ningún exmarido detenido y si habla de alguno que haya tenido algún inconveniente, la verdad es que no lo conozco y no me acuerdo cuál. Es todo una mentira. Uno no elige de quién se enamora pero sí elige de quién se separa”.

El primer cruce entre Soria y Villaverde se dio hace unos días durante una sesión en la Cámara de Diputados en la que se discutía la situación por los incendios en la Patagonia. Durante el debate, la libertaria cuestionó a la intendenta de Roca, María Emilia Soria, hermana de Martín. “Hace de la mentira y del chamuyo un estilo propio, como el resto de los kirchneristas. Escuchamos que la intendenta María Emilia Soria culpaba a Vialidad Nacional injusta y fraudulentamente por una cuestión que tenía que ver con la parálisis de la obra de ampliación de la ruta 22. Quiero recordar que fue el clan Soria el que se opuso a elevar la traza de la ruta 22 porque justo desvalorizaba un lote de su propiedad”, dijo Villaverde.

Seguidamente, Martín Soria le contestó: “La diputada rionegrina preopinante, que asumió y se vino a vivir a Tigre, en un country, no es una diputada o diputado como todos nosotros. Villaverde está implicada también en causas de narcotráfico”. Como fuera consignado por el Diario Río Negro, el diputado también recordó las demandas contra la diputada de 51 años vinculadas a la comercialización de lotes en Las Grutas, así como una denuncia por presunta estafa con un sorteo de un club deportivo en el que era directiva: esa causa fue archivada por la fiscalía por no encontrar elementos suficientes para impulsar la investigación.

“Es un personaje border, vive al borde de la vida en sociedad. Lo que hizo en su vida es turbio. Vive provocando y generando situaciones incómodas dentro y fuera de la Cámara. Cuando yo mostré la resolución judicial de Estados Unidos en la sesión, salió corriendo prácticamente”, dijo Soria recientemente.