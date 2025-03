México ha dicho que actuará con "firmeza y sangre fría" contra las amenazas de Trump, quien insiste en imponer aranceles a más productos y bienes mexicanos, aunque por el momento están en pausa salvo los del aluminio y el acero. Sin embargo, el Gobierno de Sheinbaum ha preferido actuar con cautela y esperar a negociar Washington para evitar una guerra arancelaria que ponga en jaque a las economías de Norteamérica.

Por ello, el mandatario republicano habría reaccionado sorprendido ante la "frialdad" de la presidenta mexicana.



"Es usted dura", le habría dicho por teléfono, según The New York Times.



De acuerdo con el reporte, Sheinbaum ha modificado a lo largo de estas semanas su estrategia para lidiar con la Casa Blanca. Primero amenazó con imponer, también, medidas arancelarias a EEUU, pero después optó por una estrategia libre de confrontación, pero no por ello menos dura, y además más encaminada a negociar en serio con Washington, consciente de que las amenazas recíprocas solo enfadarían a Trump, detalló el periódico.



"Su estilo tranquilo y mesurado ha sorprendido incluso a los miembros más cercanos al jefe de la Casa Blanca", señala el rotativo.



"Ganó puntos al decidir hablar con Trump en inglés en sus llamadas, dijeron tres personas familiarizadas con las conversaciones. López Obrador hablaba con Trump en español, a través de un intérprete, y hablaba durante tanto tiempo que a menudo aburría al presidente, según los funcionarios", afirmó el diario estadounidense.



"Por el contrario, Sheinbaum ha llegado a sus conversaciones con el presidente extremadamente preparada, dijeron tres funcionarios estadounidenses y mexicanos. Ella ha estudiado sus discursos, viendo los videos, para tratar de entender el estilo de comunicación del señor Trump", añadió el diario.



Según el medio, el tono de la mandataria mexicana con Donald Trump ha sido tranquilo, y los funcionarios la han percibido como "seria y transparente". Ese enfoque ecuánime, señala el rotativo, ha causado una gran impresión, sobre todo porque es muy diferente del ahora ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, quien tuvo intercambios más polémicos con Trump.

The New York Times recordó que el republicano "se ha deshecho en elogios" hacia Sheinbaum, incluso cuando "excoria a líderes mundiales más experimentados". Además, dice, la ha calificado de "mujer maravillosa" con la que mantiene una relación "muy buena".

"Su actitud tranquila y los resultados que ha obtenido en materia de inmigración y fentanilo parecen haberle granjeado su respeto, según afirman funcionarios de ambos países, y han impresionado a miembros clave de su Administración, como el jefe adjunto de gabinete Stephen Miller, que supervisa la política interior y es asesor de seguridad nacional", señaló el diario.