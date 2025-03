Fue mano derecha de Ameal y ahora liquidó a Riquelme en Boca: “Tiene que tener humildad”

Boca está atravesando la peor crisis futbolística desde que Juan Román Riquelme volvió a pisar el club como dirigente. Después de una inversión histórica de dinero para reforzar al plantel profesional, el equipo que hoy conduce Fernando Gago quedó eliminado de la Copa Libertadores y necesita repuntar para cumplir los objetivos que le quedan en este prematuro 2025.



En ese sentido, una de las voces que más duro le cayó a esta dirigencia por el resultado adverso contra Alianza Lima fue Martín Mendiguren, dirigente del corazón del amealismo que hoy se encuentra alejado de la actual gestión por la “grieta que existe en el club”.

“Yo creo que en el club hay una grieta enorme, no solo en el club, entre los hinchas. Se pelean la popular con la platea, no te dejan manifestar”, dijo en una entrevista para el programa radial Mundo Boca Radio. Luego continuó: “Me da la sensación de que mientras sigamos en este camino, es un jueguito para dos, entre Macri y Riquelme”.

“Hay que convocar a todos los dirigentes que tengan buena fe y cambiar el rumbo 180 grados. Que Román empiece a rodearse de dirigentes y gente buena que quiera lo mejor para el club”.



Jorge Amor Ameal junto a Martín Mendiguren. (Foto: @mmendiguren vía X)

En ese sentido, Mendiguren aseveró que “Boca hoy no tiene dirigentes”, pero luego volvió tras sus pasos y soltó: “Mentira, sí hay uno, y es Jorge (Ameal), pero no le dan bola”. Allí, hizo su análisis sobre la actual gestión y la preparación del ídolo tras haberse convertido en presidente de la institución azul y oro.



“El gran problema acá el club lo manejan Riquelme y el hermano (Cristian). Entonces si no hay dirigentes que tomen decisiones y le digan las cosas a Román es muy difícil. Román tiene que tener humildad y escuchar a quienes tiene al lado, si es que tiene a alguien”, sentenció.

Mendiguren llegó al el club de la Ribera desde 2019 para encargarse de la administración del deporte amateur en los pasillos de la Bombonera. “Nosotros queríamos cambiar lo que estaba mal y trabajamos mucho, pero ahora se desmadró. Yo estoy en las antípodas del macrismo, pero antes había dirigentes que -te guste o no- hacían cosas…”. Luego, reveló: “A Riquelme le he dicho cosas y por eso estoy acá y no estoy más en la Comisión”.

¿Cuándo termina el mandato de Juan Román Riquelme en Boca?

Los mandatos presidenciales en el fútbol argentino se renuevan cada cuatro años y admiten una única reelección desde que AFA modificó su estatuto a finales de 2014. Esto quiere decir que Juan Román Riquelme será presidente de Boca hasta diciembre de 2027, cuando deberá volver a llamarse a elecciones. Tendrá en ese momento la posibilidad de volver a presentarse como candidato, algo que sin dudas dependerá de cómo transcurran deportivamente los años que lo separan de ese evento.



Los títulos que ganó Boca con Riquelme como dirigente

Aunque Juan Román Riquelme todavía tiene nulo de títulos como presidente de Boca, sí ha festejado algunos desde que inició en sus funciones dirigenciales, con Jorge Amor Ameal en el mando institucional y él como máxima autoridad de las decisiones referidas al fútbol.

El primero fue la Superliga 2019/2020, tras el primer semestre de gestión. Luego fue la Copa Maradona 2022, Copa Argentina 2021, Copa de la Liga 2022, Liga Profesional 2022 y Supercopa Argentina 2022. En el plano internacional, la mejor campaña fue la que lo llevó a la final de la Copa Libertadores 2023, con Jorge Almirón como DT, en la que fue vencido por Fluminense.