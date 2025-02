---esta Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a través de todos sus puestos de control, extrema las medidas de seguridad para brindar la mayor protección posible de todos los entrerrianos.

Prueba de ello, es el trabajo permanente que realizamos en todas las rutas provinciales y nacionales que recorren nuestra jurisdicción.

20-02-2025 - Puesto de Control Vial Paso Cerrito: En la fecha en horas de la tarde, personal policial, realizando operativo de control vehicular y de personas en tránsito frente a esta dependencia, en el carril NORTE-SUR de ingreso a la provincia, se procede a detener la marcha de un camión marca Mercedes Benz modelo LS-1634 conducido por un masculino de 33 años de edad, domiciliado en la localidad de Campo Grande, Provincia de Misiones, quien circulaba desde la provincia de Corrientes hacia la ciudad de Chajarí, Dpto. Federación (E.R.). Una vez controlada la documentación encontrándose sin novedad, se procedió a corroborar el dominio colocado por página de interconsulta MIMINSEG Y SIFCOP, dónde este arrojó un pedido de secuestro vehicular vigente de fecha 09/09/2022, solicitado por el Juzgado Federal de la ciudad de Paso de Los Libres (Corrientes). Es por ello que se pone en conocimiento a la Unidad Fiscal de la localidad de Chajarí quien dispuso el formal secuestro, como así también la correcta identificación del conductor, de no poseer impedimentos quede en libertad supeditado a la causa en trámite.

20/02/25 - Puesto de Control Vial Túnel; en la fecha siendo las 06:30 hs. se controla un vehículo Ford Ka, el cual ingresaba a la provincia con destino a Brasil, siendo conducido por un masculino de 43 años edad, oriunda de la Provincia de Córdoba, el cual, iba acompañado de una femenina de 33 años de edad, también procedente de la Provincia de Córdoba. Que en relación al vehículo no surgió ninguna anomalía. No obstante esto, al controlar los DNI, de ambas personas en el Sistema SIFCOP, surge un Pedido de Captura Vigente del año 2021 para dicha femenina, por Delito Contra la Propiedad y Estafa, requerido por el Juzgado de Garantías N° 1 de Pergamino, Bs. As. Seguidamente se pone en conocimiento a la OGA de Paraná quien confirma la vigencia y ordena la Detención de la misma.

20/02/25 - Puesto de Control Vial Paso Telégrafo, siendo las 10:00 hs. personal del Puesto controla y verifica un vehículo que transitaba en sentido Sur a Norte, saliendo desde la Provincia de Entre Ríos hacia la Provincia de Corrientes, siendo éste marca Ford, modelo Focus, conducido por un masculino mayor de edad, domiciliado en Avellaneda, Buenos Aires, teniendo como acompañante a una femenina con igual domicilio quienes manifestaron dirigirse desde su domicilio hacia la localidad de Esquina, provincia de Corrientes, por motivos personales. A continuación, se procede a chequear el vehículo en cuestión mediante sistemas D.N.R.P.A. y S.I.F.C.O.P., logrando constatar que dicho rodado posee un PEDIDO DE SECUESTRO VEHICULAR de fecha 19/06/2.018, proveniente del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1 de Avellaneda, Prov. de Buenos Aires. Seguidamente se consulta a la UFI LA PAZ, quien dispuso que se proceda al formal secuestro del vehículo, cédula de identificación vehicular y foja notarial como así también a la correcta identificación de los ocupantes del rodado. Se procedió con Secuestros y sin detenidos.

21/02/2025 – Puesto de Control Vial Paso Cerrito. Siendo las 09:10 hs. mientras personal de esta dependencia se encontraba realizando control vehicular frente a la misma, en el carril NORTE-SUR de ingreso a la provincia, se procede a detener la marcha de un vehículo marca Fiat modelo Cronos Drive conducido por un masculino de 38 años de edad, domiciliado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien circulaba desde la provincia de Chaco hacia la Pcia. De Buenos Aires. Una vez controlada la documentación encontrándose sin novedad, se procedió a corroborar el dominio colocado por página de interconsulta MIMINSEG Y SIFCOP, dónde este arrojó un pedido de secuestro vehicular vigente de fecha 04/07/2023, solicitado por el Juzgado Nacional de 1ra. Instancia en lo Comercial N° 11, Secretaria N° 22 de Capital Federal. Es por ello que se pone en conocimiento a la Unidad Fiscal de la localidad de Chajarí quien dispuso el formal secuestro y la correcta identificación del conductor, quedando a disposición de la Causa Judicial.

21/02/2025 - Puesto Control Vial Túnel, informa que en la fecha en horas del mediodía, mientras se estaba realizando control vehicular y de personas se detiene la marcha de un vehículo marca Volkswagen, modelo Gol Trend, conducido por el ciudadano mayor de edad, el cual ingresaba a la provincia, chequeado el dominio presenta por sistema SIFCOP y DNRPA pedido de secuestro vigente de fecha 23-10-2024, a requerimiento del Juzgado Civil y Comercial N° 10 secretaría N° 02 de esta ciudad, se puso en conocimiento al juzgado solicitante informado que el pedido se encontraba vigente, disponiendo el secuestro vehicular, correcta identificación del conductor y las diligencias de rigor.

21/02/2025 – Puesto de Control Vial Paso Cerrito: En el día de hoy, siendo las 19:20 horas, personal policial de esta dependencia mientras realiza control vehicular frente a la misma, en el carril NORTE-SUR, de ingreso a la provincia, proceden a detener la marcha de un camión, tipo tractor, marca Ford, modelo Cargo 1832E, con Semiremolque marca Sola y Brusa, modelo Splmn, conducido por un masculino de 40 años de edad, domiciliado en la ciudad de Gualeguaychú (Entre Ríos), a quien se le solicita la documentación propia y del rodado a lo que accede amablemente, luego para un control más minucioso el funcionario policial procede a consultar el dominio del vehículo a través de los sistemas informáticos Policiales SIFCOP y MINISEG, mediante los cuales se puede constatar que el tractor posee un PEDIDO DE SECUESTRO VIGENTE DE FECHA 08/04/2017 solicitado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil Comercial N° 2 de Gualeguaychú (E.R.). Es por ello que se pone en conocimiento a la Unidad Fiscal de la localidad de Chajarí quien dispuso el formal secuestro del vehículo, como así también la correcta identificación del conductor. Quedando en libertad supeditado a la causa en trámite.

22/02/2025 - Puesto de Control Vial Federal: En el día de hoy, siendo las 07 hs. realizando control de tránsito en el marco del Operativo Verano Seguro, se controla una Motocicleta marca Yamaha modelo XTZ, en la cual, se movilizaban dos masculino mayores de edad, uno de 23 años y otro de 24 años, los que salieron de Federal y se dirigen según sus dichos a la vecina ciudad de La Paz. Seguidamente, se le realiza control de alcoholemia al conductor arrojando resultado Positivo (2,35 gr en sangre) pero además, no pudieron acreditar la titularidad del rodado. Seguidamente se solicita colaboración al personal de la División Investigaciones de Federal, ante la sospecha que haya sido objeto de algún delito.

Pasados unos minutos y verificadas las Denuncias por Robo, se logró determinar que dicho rodado, fehacientemente había sido sustraído en el Departamento Federal, razón por la cual, se procede al formal Secuestro y a la Detención de los masculino por el Supuesto Delito de Hurto en Flagrancia con intervención de la Unidad Fiscal en turno de Federal.

22/02/2025 – Puesto de Control Vial Mabragaña: Siendo las 10:10 hs. el personal se constituye en el Km 169 sobre la Autovía Gervasio Artigas, Rotonda Colonia Hokker (sentido Sur-Norte). Donde se constata una Chevrolet Blazer, que se despistó por una rotura de neumático en la parte delantera izquierda. En dicho rodado, se movilizaban tres personas mayores de edad, todos funcionarios de la Policía Federal Argentina. Dos de ellos, fueron trasladados hacia el Hospital San José, uno de ellos, resultó con una herida cortante frontal lado derecho de 5cm con 3 puntos de sutura; otro sufrió escoriaciones temporales lado Izquierdo. Mientras que el tercero fue trasladado al Hospital de Colón, donde fue asistido, resultado solo con excoriaciones. Todos con lesiones leves, algunos daños en el vehículo.

23-02-2021 – Puesto de Control Vial Bella Vista: Siendo las 01:15 hs. el personal policial, se constituye en el km 129,5 de la Autovía Gervasio Artigas donde se observa un vehículo CHRYSLER CLASSIC, el cual, era conducido por un masculino de 59 años de edad, oriundo del Departamento de Concepción del Uruguay, acompañado de dos femeninas, quiénes a la altura de la rotonda impactan con el guardarraíl, y finalizan sobre el mismo. No hubo que lamentar personas lesionadas, solo daños materiales.

23/02/2015 – Puesto de Control Vial Diamante: Siendo las 03:40 Hs. el personal policial, se constituye en el Km. 393 sobre Ruta Nacional N° 12, entre Crespo y la Estación Camps por un siniestro vial grave. Al llegar al lugar, a unos 5 Kms. del ingreso a la Estación Camps hacia el cardinal Este, se visualizan dos vehículos siniestrados, uno de ellos sobre la cinta asfáltica marca Volkswagen Crossfox, color naranja, en el cual se conducía una persona de sexo masculino, el cual, ya se encontraba fallecido y comprimido en el habitáculo lado conductor con cinturón de seguridad colocado y airbag activado, identificado como Espinosa Sandro Roberto de 53 años de edad, oriundo del Departamento de Nogoya, quien habría transitado en dirección Oeste - Este (Crespo - Gral. Ramírez), y por razones que se tratan de establecer, colisionó de frente con una Pick-Up marca Toyota Hilux, color bordó, que quedó despistada sobre la banquina norte, la cual habría transitado en la dirección contraria, Este - Oeste (Gral. Ramírez - Crespo) donde se conducía una pareja integrada por un masculino de 58 años de edad y una femenina de 56 años de edad. El primero de ellos, si bien presentaba lesiones, se encontraba consciente y fue trasladado al Hospital de Gral. Ramírez, mientras que la femenina en primer momento fue trasladada al mismo Hospital y luego derivada hacia la Clínica Parque de Crespo. Hasta el momento ambos presentan lesiones de carácter leves y se encuentran estables. En el lugar del siniestro, se hizo presente la Fiscal en Turno de la Ciudad de Diamante quien dispuso la intervención del Gabinete Criminalística, Secuestros de los vehículos y extracciones de sangre.

Durante este fin de semana, se registraron (06) seis siniestros viales, de los cuales, 02, resultaron con lesiones leves, 02 con lesiones graves, 01 con lesiones leves y otro sin lesiones. Lamentablemente si tenemos que lamentar la pérdida de una vida humana en el accidente acontecido en el Km. 393 sobre Ruta Nacional N° 12, entre Crespo y la Estación Camps, antes referenciado.

Durante el fin de semana se realizaron controles de alcoholemia ininterrumpidos en toda la provincia, dando como resultado general entre todos los puestos camineros un total de 3.922 controles, de los cuales (16) dieciséis resultaron POSITIVOS para la prueba de ALCOHLEMIA. Debiendo recordar que en la Provincia de Entre Ríos rige el concepto de “Tolerancia Cero” según la Ley Provincial N° 10.460 “Alcoholemia Cero” en todo el territorio provincial con el objeto de disminuir el número de siniestros viales relacionados con el consumo de alcohol.

Nos resulta importante resaltar que en términos preventivos y de control permanente, en lo que va de este año 2025, la DGPSV de la Policía de Entre Ríos, lleva un total de 103 (Ciento tres) vehículos secuestrados por diversas causas, tales como Pedidos de secuestro vigentes, dominios y/o documentación apócrifa, adulteración de numeración de Motor y/o chasis. Un total de 03 (Tres) armas de fuego secuestradas y 21 (veintiún) detenidos.

Desde el día Viernes 21/02/25 hasta el día de hoy 23/02/25, se registraron desde los distintos puntos de la provincia, un ingreso estimado de 46.196 vehículos.

Fdo. Comisario Passarello, Diego Iván

Prensa – DGPSV