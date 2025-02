Más allá que en Boca no hay nadie que no confíe en poder revertir el próximo martes la serie del repechaje clasificatorio a la fase de grupos de la Copa Libertadores que lo tiene en desventaja de 1-0 ante Alianza Lima, la derrota sufrida en Perú generó preocupación especialmente por ser evidente la diferencia de jerarquía, también de poderío económico e infraestructura, que existe entre un equipo y otro.

Un repaso reciente de Jorge Fossati, entrenador desvinculado en enero de la Selección de Perú, permite entender mejor el malestar que, entre otros, le provocó a Juan Román Riquelme ese traspié, pues de su minucioso conocimiento de la realidad del fútbol de aquel país se puede poner en evidencia los universos de distancia que separan a un club de otro, más allá de ser los dos considerados gigantes en sus respectivos países.

La comparación del DT uruguayo fue precisamente en base a los dos más grandes de su país, Nacional y Peñarol, pero no dejó bien parado a Boca, que no pudo imponerse ante Alianza Lima, uno de los tres más representativos de Perú junto a Universitario y Sporting Cristal, a los que hizo mención.

“Nosotros somos los más chiquitos. Si te comparo Peñarol con Nacional, respecto a Universitario, Alianza Lima o Sporting Cristal. Bueno, en cuanto a infraestructura, estadio, etc. El número 1 sería Universitario. Alianza y Cristal no pueden compararse con Nacional ni Peñarol porque sus estadios no están a la altura ni del Campeones del Siglo ni del Parque Central. Ni mucho menos instalaciones de entrenamientos que, hasta dónde sé, son alquiladas, no son de ellos. En ese sentido, es dispareja la cosa”, dijo en diálogo con Tirando Paredes, para justificar en las deficiencias del fútbol peruano su fracaso como entrenador de la Selección.



En Perú se vivió como una hazaña el triunfo de Alianza Lima sobre Boca.

Aunque destacó la multitud de hinchas que tienen los equipos más importantes del fútbol peruano, resaltó también que no cuentan con planteles competitivos para pelear en las competencias internacionales y que ha decrecido mucho también el nivel y la condición física de quienes son producto de las divisiones inferiores. En ese contexto al que Alianza Lima no es ajeno, la victoria ante Boca fue tomada como una verdadera hazaña en Perú. Si se cambia el foco, analizarla a partir del Xeneize deja en deuda al equipo que conduce Fernando Gago, revierta o no la serie.

¿Cuándo es la revancha entre Boca y Alianza Lima?

El partido revancha de la segunda eliminatoria previa de clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores está programado para este martes 25 de febrero desde las 21.30 en La Bombonera.

Cavani quiere aportar

Solo producto del resultado desfavorable y de la preocupación que generó estar virtualmente eliminado de la Copa Libertadores es que este viernes Edinson Cavani haya entrenado a la par del grupo pese a estar físicamente condicionado por una fractura de costilla.

El uruguayo pidió ser tenido en cuenta para la revancha, incluso contra la recomendación del cuerpo médico, y todo parece indicar que Fernando Gago hará lugar a esa solicitud para echar mano a la jerarquía del delantero en caso de ser necesario.