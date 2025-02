El escándalo por la criptomoneda $LIBRA que involucra directamente al presidente Javier Milei tuvo repercusión también en Estados Unidos, donde denunciaron al mandatario argentino ante el Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

En el "reporte de operaciones criminales" se apunta directamente contra el mandatario libertario, a quien se acusa de tener un rol central en la operación que generó ganancias ilícitas de entre 80 y 100 millones de dólares, al igual que el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, el singapurense Julian Peh y los argentinos con raíces españolas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

Los abogados del estudio mencionado representan en su mayoría a inversores argentinos, aunque se encuentran al tanto de que hay "miles" de afectados, varios de ellos de origen estadounidense.

"Requerimos al Departamento de Justicia que investigue el rol del presidente de la República Argentina, Javier Milei, en esta estafa, dado que la ha promovido y en el pasado promovió varios emprendimientos que resultaron estafas", se indicó en la denuncia.

El ultimatum de Hayden Davis a Javier Milei por el escándalo $Libra: "Le di una ventana de 48 horas"

Los datos que respaldarían la denuncia en territorio estadounidense, según el abogado Mariano Moyano Rodríguez, son los siguientes:



Ciudadanos estadounidenses o con residencia en Estados Unidos, quienes invirtieron desde allí, resultaron afectados.

La plataforma empleada para la presunta estada, "Kip Protocol" fue desarrollada en Estados Unidos y la empresa controlante, Kip Network Inc. fue registrada en Kansas City, Missouri.

Kip Network Inc. y Kelsen Ventures, otra firma vinculada, no están registradas ni autorizada ante la (SEC) para operar como vehículos financieros.

No se establecen políticas anti-lavado ni se solicitan documentos de identidad para que potenciales clientes abran una cuenta en la plataforma KIP.

Kelsen Venturs y su presunto dueño, Hayden Mark Davis, se presentaron como de origen estadounidense.

No resulta fácil acceder a información certera de Kelsen Venturs y su propietario. La compañía no se encuentra en registros comerciales o societarios disponibles, mientras que de su dueño tampoco se encuentran datos relevantes.

En paralelo, en Argentina, tras un sorteo en el Juzgado Federal, la investigación quedó en manos de la jueza María Servini.