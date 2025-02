Trump sigue sin entender nada: amenaza a Rusia otra vez con sanciones por Ucrania

Así comentó Kellogg al diario 'New York Post' la fantasía de la Casa Blanca, que resalta la ignorancia de la situación y del origen real del conflicto.

EEUU cree que puede decidir un alto al fuego

Las leyendas de fantasía, que parece que los asesores de Trump le hacen llegar a los oídos, se desvelan en estas declaraciones de Kellogg, quien se da el lujo de afirmar que en la escala de uno a diez, las sanciones a Rusia son "apenas un tres" en términos de la presión económica que se podría ejercer; y las restricciones de EEUU contra el sector energético de Rusia, el doble de fuertes nominalmente, pero pueden arreciar.

"Las sanciones realmente podrían aumentar, especialmente las más recientes [dirigidas a la producción y exportación de petróleo]", dijo Kellogg, que ve "un amplio margen para actuar" en este ámbito. El enviado especial opinó que el actual mandatario estadounidense es la persona más idónea para ejercer la presión necesaria, con el objetivo de poner fin al conflicto armado en curso.

Aquí hay dos opciones: o Kellogg acaba de despertarse de una siesta de tres años o, por alguna razón desconocida, no se ha dado cuenta de que los 15 paquetes de sanciones antirrusas, que individualizadas implican más de 20.000 sanciones, no han funcionado. Lo único que han provocado es que, no solo que la economía de la Unión Europea se haya hundido, sino que EEUU, para evitar su debacle, tenga que recurrir a constantes chantajes comerciales contra sus propios socios, que hincan sus rodillas ante su amo en acto de vasallaje. Además, Rusia se ha amoldado a estas medidas y está teniendo uno de los mayores crecimientos a nivel mundial. Aun así, Kellogg cree que Moscú cederá ante nuevas sanciones.

Para el analista internacional Eduardo Luque, estas declaraciones de Kellogg demuestran una absoluta desesperación. "Es una evidencia de que todas las sanciones que han impuesto han provocado relativamente un ligero malestar en la economía rusa. A las cifras nos remitimos: la venta de petróleo, la venta de gas, el crecimiento económico del país. En este momento [Rusia] produce cinco veces más armas que todos los países de la OTAN juntos, esto reconocido por la propia OTAN. Es decir, hay un crecimiento enorme de la economía rusa a pesar de las sanciones que se le han aplicado. Y ahora el señor Trump, que 'se cae de un guindo', resulta ser que 'descubre' que si pone sanciones [a Rusia] seguramente a Moscú le pueden 'temblar las piernas'", ironiza el analista.

"La práctica ha demostrado que todas las sanciones [de EEUU y la UE] aplicadas [contra Rusia] han tenido un efecto inverso: la economía de EEUU no ha mejorado y, desde luego, la economía europea se ha hundido, y el bloque comunitario corre el grave peligro de desintegrarse. Y podría ser una desintegración de golpe, no paulatina", concluye Luque.