Ficha limpia en Diputados: continúa el tenso debate del proyecto que impediría una candidatura de Cristina Kirchner

Pasadas las 10:20, el oficialismo consiguió el quórum necesario para iniciar la sesión, que se anticipa como una de las más intensas del año, aunque desde el Gobierno confían en que cuentan con los votos suficientes para lograr la aprobación en la Cámara de Diputados y avanzar con el tratamiento en el Senado.

En ese sentido, para garantizar el respaldo legislativo, La Libertad Avanza aceptó introducir modificaciones en el texto con el objetivo de sumar adhesiones. El acuerdo, que destrabó el quórum y los votos necesarios para la aprobación del proyecto en la sesión especial, supone modificar la llamada "cláusula antiproscriptiva" o "cláusula Petri".

Esa cláusula, que los legisladores retirarían, admite la inhabilitación por Ficha Limpia de un potencial candidato a cargo electivo únicamente si el fallo de segunda instancia confirmatorio de determinado delito de corrupción es anterior al año de las elecciones. Según pudo averiguar Noticias Argentinas de altas fuentes parlamentarias, se acordó una redacción que contemple la exclusión por Ficha Limpia cuando el fallo de segunda instancia se haya producido como fecha tope 180 días antes de las elecciones generales.

Sesión especial en Diputados

De acuerdo al calendario electoral de este año, la fecha bisagra que se toma como "hito" en la ley de Ficha Limpia es el 29 de abril (fecha de emisión de los padrones provisorios según lo establecido en el artículo 25 del Código Electoral), esto es, seis meses antes de las elecciones generales del 26 de octubre. Los fallos de segunda instancia que tengan lugar con posterioridad a esa fecha no anularán la participación electoral de los candidatos condenados.

No es el caso de la exmandataria Cristina Kirchner, que fue condenada en segunda instancia por la causa Vialidad el 13 de noviembre pasado, con lo cual, de aprobarse Ficha Limpia en el Senado, un escenario improbable, quedaría fuera de carrera electoral.

Este cambio en la letra del proyecto se consensuó en un encuentro del más alto nivel en el despacho del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, con la participación del riojano junto a referentes de los bloques dialoguistas y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi.

18.28 - Cecilia Moreau: "Con Ficha Limpia Macri doblegó a LLA"

Cecilia Moreau, diputada de UxP, apuntó contra el oficialismo y sostuvo: "Ficha Limpia es el puntapié para un proyecto político profundamente autoritario que se basa en el exterminio del adversario. Sea como sea, el que piensa distinto debe ser borrado del mapa". Además, la integante de la Cámara Baja sumó que quienes apoyan la iniciativa "hoy tomaron la decisión de clausurar la Constitución y quieren condenar un modelo de gestión que les pone un límite a ustedes".

Por último, la hija del también diputado Leopoldo Moreau comentó que el expresidente Mauricio Macri sería quien "impulsa el proyecto desde su reposera en Los Abrojos", porque "busca impunidad y avala este proyecto para ver qué más puede rapiñar". Y cerró: "Macri doblegó a La Libertad Avanza".

18.10 - Yasky: "Es el mandato de Macri y las corporaciones"

"Acá tenemos una especie de rebaño de demócratas republicanos que fingen demencia y que se unen, algunos con cándidos argumentos, otros más incisivos, otros más hipócritas, para llevar adelante esto que no es el mandato de Javier Milei”, comentó durante su intervención el diputado de UxP Hugo Yasky.



El también secretario general de la CTA sostuvo que con Ficha Limpia “es la primera vez que en democracia" se va a proscribir a "la principal líder de la oposición", en relación a Cristina Kirchner. “Si esto hubiese sucedido siendo gobierno el kirchnerismo hubiese sido escándalo internacional”, lanzó.

Para el legislador de origen gremial, Ficha Limpia “no es solamente el mandato de Mauricio Macri; es el mandato de las corporaciones, de la embajada yanqui, de la AUCHAN”.

17.55 - Fuertísimo cruce entre Soria y una diputada libertaria: "Te dejé hablar, falopa"

El legislador nacional de UxP por Río Negro Martín Soria acusó a su par de La Libertad Avanza y coprovinciana Lorena Villaverde de tener vínculos con el narcotráfico y la tildó de "falopa".

Antes de que el ex ministro de Justicia tomara la palabra, la referente libertaria había utilizado parte de su cuestión de privilegia para cargar contra la hermana del primero y actual intendenta de General Roca, María Emilia Soria. “La diputada Villaverde está implicada en causas de narcotráfico y tiene denuncias penales por estafas en su localidad”, lanzó el exfuncionario, tras recordar que el ex marido de la diputada del espacio fundado por Milei está detenido por una causa de tráfico de estupefacientes.

Nerviosa por la alusión a su persona, Villaverde empezó a quejarse a los gritos e interrumpió a Soria, que le contestó de forma tajante: “Yo te dejé hablar, falopa”.

Zaracho apuntó contra la Justicia

Natalia Zaracho, diputada de Unión por la Patria, rechazó el proyecto de Ficha Limpia y cuestionó al Poder Judicial. “No se está discutiendo Ficha Limpia para que los corruptos no se puedan presentar, se está discutiendo si le vamos a dar esa responsabilidad a los jueces”, consideró.



“Esta Justicia no está para tener la responsabilidad de decidir los candidatos de la Argentina”, comentó al sostener que el proyecto de ley que impulsa el Gobierno de Javier Milei quiere proscribir a Cristina Kirchner.

17.30 - Vidal, contra el kirchnerismo: “Si para ustedes está bien el ‘roban pero hacen’ díganlo”

La legisladora del PRO, María Eugenia Vidal, cargó duramente contra el bloque de Unión por la Patria. "Hoy votamos impunidad sí, o impunidad no para el que hace negocios con el Estado, el que cobra sobreprecios, el que crea empresarios que cobran por una obra que no termina", manifestó acerca del debate por "Ficha Limpia".

“Es increible que estemos discutiendo si una persona con dos condenas puede ser candidato. El que avala es cómplice. No hay peros, no hay grises”, agregó la ex gobernadora bonaerense. En esa línea, planteó contra el espacio que conduce en Diputados el santafesino Germán Martínez: “Si para ustedes está bien el ‘roban pero hacen’ díganlo”.



“Nunca vamos a tener candidatos con doble condena, esto es el PRO”, sostuvo acerca de si algún compañero de su espacio tiene que presentarse ante la Justicia, no tendría problemas en hacerlo. "Si piensan que la impunidad es cosa de un partido, díganlo, pero no pongan excusas. No va a ser la primera vez que exista mientras el kirchnerismo exista", aseveró.