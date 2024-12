Es que, lisa y llanamente, enfrentará a la Selección Argentina; que no solo es el campeón de la Copa América, sino también el ganador de la última Copa Mundial; con España, presente vencedor de la Euro.

No obstante, está en suspenso, dado que tanto UEFA como Conmebol vienen analizando para ver en qué momento pueden ubicar este encuentro en el calendario anterior al certamen que tendrá lugar en Norteamérica (marzo del 2026 podría ser la única opción, siempre y cuando el combinado europeo implicado no tenga que disputar los Play Off de las Eliminatorias UEFA).

De igual modo, en las últimas horas hubo una señal desde el Viejo Continente, prácticamente por primera vez, puesto que, hasta entonces, el que más se había referido a este partido fue Lionel Scaloni. El entrenador de la Selección Argentina, en las últimas conferencias de prensa que brindó, expresó claramente que el compromiso con España no encontraba lugar en el almanaque.

Pero ahora, el que metió un poco de presión fue Luis de La Fuente, estratega de la Selección de España, que al respecto dijo: ”Con Argentina tenemos pendiente disputar la llamada Finalissima que enfrenta a los campeones de la Eurocopa y de la Copa América, pero aún no hay fecha. Disputar ese partido también nos hace una especial ilusión”.

El comentario de quien, casualmente, fue el profesor de Lionel Scaloni en la escuela de entrenador de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol), fue bajo el marco de una charla que mantuvo con Diario AS, en la que comparó a España con otras de las grandes selecciones de la actualidad. ”Lo más inmediato que tenemos es Países Bajos (por los Cuartos de Final de la Nations League) y es lo que nos ocupa ahora. Pero si abrimos el abanico, pues ya hemos visto que hay grandes selecciones como Francia, Portugal, Inglaterra, Alemania, Italia y lejos de Europa pues ahí están Brasil, Colombia y Argentina…”.

¿España es la mejor selección del momento?

”No sé si los mejores, pero España es una de las mejores. Desde luego, lo que hemos demostrado durante la reciente Eurocopa es que somos un equipo que compite, que juega un fútbol muy moderno y que tiene espíritu de victoria, ganador. España es versátil y atractiva, lo que nos da más potencia. Pero hay otras grandes selecciones en Europa y fuera de Europa, pero España está en el grupo de las mejores y con opción de competir por todo contra cualquier rival”, contestó Luis de La Fuente.

El DT español siente que al Mundial llegarán mejor de lo que están ahora

”Falta muy poco, porque dieciocho meses pasan muy rápido. Pero estamos preparados y soy muy optimista, sinceramente. Y lo soy porque conozco a este grupo de jugadores y son insaciables y quieren seguir ganando. No sé hasta donde llegaremos, pero dentro de esos dieciocho meses vamos a ser incluso mejores de lo que somos ahora. Habrá nuevas y buenas incorporaciones y los que hay ahora estarán más maduros y fuertes. Para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá seremos incluso mejor equipo del que ya somos ahora”, apuntó, con confianza, el entrenador de la Selección de España.