El noveno círculo del infierno de la “Divina Comedia”, destinado a los traidores.

Hay un cambio de época en marcha y esto es el colofón de una decadencia institucional partidaria sin precedentes, de la que habrá que salir como se sale de los pozos, para arriba.

El precio

Alto precio pagamos hoy “justos por pecadores”, de culpas y errores garrafales que podrían haberse evitado al tener mayor consideración y criterio para elegir a nuestros representantes. Lo anecdótico es que en 41 años de democracia ininterrumpida, los entrerrianos pasamos de tener una diputada de la Nación en los ‘90, que su máximo proyecto presentado fue el que se eliminara la camiseta número 10 de la selección nacional de fútbol en honor a Diego Maradona, a un senador nacional detenido en el exterior, por pretender ingresar con moneda extranjera sin declarar al Paraguay luego de haber pasado por Brasil, habiendo salido desde nuestro país sin problemas.

Lo triste es que tanto la primera como el último son de un mismo partido, el del vapuleado Justicialismo entrerriano. Aunque ha habido excepciones, lamentablemente, en algunos períodos nos hemos perdido de tener legisladores y legisladoras nacionales que nos representen con altura y honorabilidad. Ocurre que, así como hubo quienes no aparecen ni en el buscador de Google o en la guía de teléfono, tuvimos quienes sí tenían un peso específico propio. Tuvimos de todo, así nos fue también.

Pero hablar con “el diario del lunes” siempre es fácil, ocurre que muchos vienen expresando esta situación desde hace un largo tiempo y no fueron tenidos en cuenta o capaz no lograron interpelar a cierta dirigencia que motorizada por una gloria efímera se olvidaron de escuchar a las bases y a compañeros y compañeras que les dieron una mano militante para llegar a lugares de referencia. Pasaron a definir en un escritorio lo que no se tenía en el territorio, se olvidaron de las tres banderas del Justicialismo y además de las famosas 20 verdades del peronismo. Ni hablar de la doctrina.

La responsabilidad

El peronismo entrerriano que tenemos actualmente ¿es responsabilidad de todos? La respuesta parece obvia, por supuesto que sí, aunque haya quienes quieran “sacarle el cuerpo”. Por mi culpa (que no la tengo, pero la acepto) y la de todos los que deberían hacer un mea culpa. Todos tenemos nuestra cuota parte de responsabilidad, por acción u omisión, por no haber hablado y consentido, o por no haber “gritado más fuerte”. También hay una gran culpa de muchos que no la asumen o se hacen los distraídos, habiendo usufructuado la estructura electoral de un partido que le dio la posibilidad de “disfrutar las mieles del poder” y escuchar los “cantos de sirenas”. Hoy, ¿dónde están? Como el ñandú, escondiendo la cabeza.

Luego del ‘83, ¿qué le pasó al peronismo que no pudo consolidar un modelo frentista consensuado a largo plazo? Nos pasó de todo, grandes triunfos y tristes derrotas. La decadencia actualmente transita entre defraudaciones, traiciones y claudicaciones. A pesar de que hubieron tiempos de firmes reivindicaciones, los ideales se fueron tornando indefinidos hasta conformar un porvenir casi sin rumbo. Claramente la realidad del peronismo entrerriano de hoy es la de un movimiento acéfalo, con peligro de disgregación y donde no existe conducción política, pero que tarde o temprano aparecerá naturalmente (o deberá aparecer).

La inevitable decadencia

La historia enseña que existe una inevitable decadencia de todos los líderes y de los imperios que estos construyen sin importar cuán poderosos fueron en su tiempo. Como expresa el soneto Ozymandias: “Alrededor de la decadencia de estas colosales ruinas, infinitas y desnudas se extienden, a lo lejos, las solitarias y llanas arenas”. En el llano de la decadencia existe un subsuelo militante que clama por ver un porvenir con esperanza, pero también lo grita con bronca “mascullada”.

En este cambio de época y en un escenario complejo es más difícil poder consensuar una estrategia dentro del peronismo entrerriano, pero con voluntad política y gestos de grandeza, dejando las diferencias que nos separan y aislan, con inteligencia, se puede avanzar positivamente aunque el momento actual sea adverso. Por eso, como desafío, si en el peronismo entrerriano no queremos caer en la inevitable decadencia (el Ozymandias), a mis compañeras y compañeros les insisto en cuestiones claves para el tiempo que viene a la hora de la puja del poder en función de la gente: la esperanza que hay que volver a representar y la movilización que se necesita para poder expresarla.

No nos olvidemos que además hay que cumplir con el mandato de lo resuelto en cuestiones sensibles para la “compañerada” en el último Congreso Partidario provincial del PJ. Todo debe ser factor de importancia a tener en cuenta para el futuro cercano. A eso hay que sumarle el necesario recambio dirigencial, que no se trata de una cuestión de edad, sino de proyectos e ideas y en personas que las representen con honorabilidad y principios.

Volver a ser opción

Hagamos lo posible para poder volver a ser una opción válida para la gente, hay compañeras y compañeros con territorio y mayor prestigio para conformar listas mejores que ofrecer a un electorado cada vez más renuente a elegirnos entre varias opciones. De nosotros depende.

En tiempos “libertarios” y de dirigencia porteña que vino a gobernar nuestra provincia legítimamente por el voto de la gente, aceptemos y reconozcamos nuestras culpas y pidamos perdón por haber llegado a esta decadencia del peronismo entrerriano. Como “pagamos justos por pecadores” y “caemos todos en la volteada”, los justos pedimos perdón, lo pecadores hagan lo suyo. Lo nuestro es la gente, no lo olvidemos.

(*) Abogado. Concejal 2023-2027. Vicepresidente 1° HCD. Presidente del Bloque Concejales PJ 2023-2027. Apoderado del Consejo Departamental PJ Uruguay. Congresal Provincial del PJ ER. Secretario de Gobierno 2019-2023. Concejal 2015-2019. Presidente del Bloque Concejales PJ 2017-2019. Presidente Comisión Hacienda y Presupuesto 2015-2019. Decano del Colegio Mayor Universitario de Santa Fe 2003-2004.