la deserción está privando al Ejército ucraniano de la mano de obra que necesita desesperadamente y paralizando sus planes de batalla en un momento crucial de su guerra con Rusia.

Ante todas las carencias imaginables, decenas de miles de soldados ucranianos, cansados y desamparados, se han alejado de las posiciones de combate y de primera línea para caer en el anonimato, según soldados, abogados y funcionarios ucranianos. Unidades enteras han abandonado sus puestos, dejando vulnerables las líneas defensivas y acelerando las pérdidas territoriales, según comandantes militares y soldados.

Algunos se dan de baja médica y nunca regresan, atormentados por los traumas de la guerra y desmoralizados por las sombrías perspectivas de victoria. Otros chocan con los mandos y se niegan a cumplir las órdenes, a veces en medio de tiroteos. "Este problema es crítico", afirma Oleksandr Kovalenko, analista militar afincado en Kiev. "Este es el tercer año de guerra, y este problema no hará más que crecer".

Un soldado ucraniano de la brigada Azov, herido por proyectiles, sentado en el punto de estabilización tras llegar de la línea del frente, cerca de Toretsk, región de Donetsk,

Aunque Moscú también se ha ocupado de las deserciones, los ucranianos que se ausentan sin permiso han puesto al descubierto problemas profundamente arraigados que afectan a sus Fuerzas Armadas y a la forma en que Kiev está gestionando la guerra, desde la defectuosa campaña de movilización hasta la sobrecarga y el vaciamiento de las unidades de primera línea. Todo ello se produce en un momento en el que Estados Unidos insta a Ucrania a reclutar más tropas y a permitir el alistamiento de jóvenes a partir de los 18 años.



Hablan los desertores

La agencia Associated Press habló con dos desertores, tres abogados y una docena de oficiales y mandos militares ucranianos. Los oficiales y mandos hablaron bajo condición de anonimato para divulgar información clasificada, mientras que uno de los desertores lo hizo por temor a ser procesado.

"Está claro que ahora, hablando con franqueza, ya hemos exprimido al máximo a nuestra gente", dijo un oficial de la 72 Brigada, que señaló que la deserción fue una de las principales razones por las que Ucrania perdió la ciudad de Vuhledar en octubre.

Más de 100.000 soldados han sido acusados en virtud de las leyes de deserción de Ucrania desde que Rusia invadió el país en febrero de 2022, según la Fiscalía General del país.



Casi la mitad han desertado sólo en el último año, después de que Kiev lanzara una agresiva y controvertida campaña de movilización que, según reconocen funcionarios del Gobierno y mandos militares, ha fracasado en gran medida.

¿Cuántos desertores hay en el Ejército ucraniano?

Se trata de una cifra asombrosamente alta, se mire por donde se mire, ya que se calcula que había unos 300.000 soldados ucranianos en combate antes de que comenzara la campaña de movilización. Y el número real de desertores puede ser mucho mayor. Un legislador con conocimiento de asuntos militares estimó que podría llegar a 200.000.

Muchos desertores no regresan después de que se les haya concedido la baja médica. Cansados por la constancia de la guerra, están psicológica y emocionalmente marcados. Sienten culpa por ser incapaces de reunir la voluntad de luchar, rabia por cómo se está dirigiendo el esfuerzo bélico y frustración porque parece imposible ganarlo.

"Callar ante un problema tan grave sólo perjudica a nuestro país", declaró Serhii Hnezdilov, uno de los pocos soldados que ha hablado públicamente sobre su decisión de desertar. Fue acusado poco después de que AP le entrevistara en septiembre. Otro desertor dijo que inicialmente abandonó su unidad de infantería con permiso porque necesitaba operarse. Cuando terminó su permiso, no se atrevía a volver.



Médicos militares prestan primeros auxilios a un soldado ucraniano herido en un punto de estabilización médica cerca de Chasiv Yar.

Todavía tiene pesadillas con los compañeros que vio morir. "La mejor manera de explicarlo es imaginar que estás sentado bajo fuego enemigo y que, desde su lado (el ruso), son 50 proyectiles los que vienen hacia ti, mientras que desde nuestro lado, es sólo uno. Entonces ves cómo destrozan a tus amigos y te das cuenta de que en cualquier momento te puede pasar a ti", dijo.

"Mientras tanto, unos soldados ucranianos a 10 kilómetros de distancia te ordenan por radio: 'Vamos, preparaos. Todo saldrá bien'", añadió. Hnezdilov también salió en busca de ayuda médica. Antes de someterse a la operación, anunció que desertaba. Dijo que, tras cinco años de servicio militar, no veía ninguna esperanza de ser desmovilizado nunca, a pesar de las promesas anteriores de los dirigentes del país.

Se convierte en una prisión

"Si no hay un plazo final para el servicio militar, se convierte en una prisión; psicológicamente se hace difícil encontrar razones para defender este país", declaró Hnezdilov. La deserción ha convertido los planes de batalla en arena que se escurre entre los dedos de los mandos militares. AP tuvo conocimiento de casos en los que las líneas defensivas se vieron gravemente comprometidas porque unidades enteras desafiaron las órdenes y abandonaron sus posiciones.

"Debido a la falta de voluntad política y a la mala gestión de las tropas, especialmente en la infantería, ciertamente no estamos avanzando en la dirección adecuada para defender los territorios que controlamos ahora", declaró Hnezdilov.

El Ejército ucraniano registró un déficit de 4.000 soldados en el frente en septiembre, debido en gran parte a muertes, heridas y deserciones, según un legislador. La mayoría de los desertores eran reclutas recientes. El jefe del Servicio Jurídico de una Brigada, encargado de tramitar los casos de deserción y remitirlos a las fuerzas del orden, dijo que había recibido muchos.

"Lo principal es que abandonan posiciones de combate durante las hostilidades y sus compañeros mueren por ello. Hemos tenido varias situaciones de huida de unidades, pequeñas o grandes. Expusieron sus flancos, y el enemigo llegó a estos flancos y mató a sus hermanos de armas, porque los que estaban en las posiciones no sabían que no había nadie más alrededor", dijo el oficial.

Así fue como Vuhledar, una ciudad en lo alto de una colina que Ucrania defendió durante dos años, se perdió en cuestión de semanas en octubre, dijo el oficial de la 72ª Brigada, que fue de los últimos en retirarse.

En las semanas previas a la caída de Vuhledar, la 72ª Brigada ya no daba abasto. Sólo un batallón de línea y dos batallones de fusileros mantenían la ciudad cerca del final, y los líderes militares incluso empezaron a retirar unidades de ellos para apoyar los flancos, dijo el oficial.

Debería haber 120 hombres en cada una de las compañías del batallón, pero las filas de algunas compañías se redujeron a sólo 10 debido a muertes, heridas y deserciones, dijo. Alrededor del 20% de los soldados desaparecidos de esas compañías se habían ausentado sin permiso. "El porcentaje ha crecido exponencialmente cada mes", añadió.

ARCHIVO - Un soldado de la marina ucraniana corre por los bloques de viviendas de la ciudad de Vuhledar, en la línea del frente, Ucrania, 25 de febrero de 2023.

Se enviaron refuerzos una vez que Rusia se dio cuenta de la debilitada posición de Ucrania y atacó. Pero entonces los refuerzos también se marcharon, dijo el oficial. Por eso, cuando uno de los batallones de la 72ª Brigada se retiró, sus miembros fueron abatidos porque no sabían que nadie les cubría, dijo. Aun así, el oficial no guarda rencor a los desertores.

"A estas alturas, no condeno a ninguno de los soldados de mi batallón ni de otros. Porque todos están muy cansados", dijo. Los fiscales y los militares prefieren no presentar cargos contra los soldados desertores y hacerlo sólo si no consiguen persuadirlos para que regresen, según tres oficiales militares y un portavoz de la Oficina Estatal de Investigación de Ucrania. Algunos desertores regresan, pero vuelven a marcharse.

El Estado Mayor ucraniano afirmó que los soldados reciben apoyo psicológico, pero no respondió a las preguntas enviadas por correo electrónico sobre los efectos de las deserciones en el campo de batalla.

Una vez que se acusa a los soldados, defenderlos es complicado, explican dos abogados que se ocupan de estos casos. Se centran en el estado psicológico de sus clientes cuando se marcharon. "La gente no puede hacer frente psicológicamente a la situación en la que se encuentra, y no se les proporciona ayuda psicológica", dijo la abogada Tetyana Ivanova.

Los soldados absueltos de deserción por motivos psicológicos sientan un peligroso precedente porque "entonces casi todo el mundo está justificado para marcharse, porque casi no queda gente sana en la infantería", afirmó.

Los soldados que se plantean desertar le han pedido consejo. Varios estaban siendo enviados a luchar cerca de Vuhledar. "No habrían tomado el territorio, no habrían conquistado nada, pero nadie habría regresado", afirmó.