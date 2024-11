Las embarcaciones "Estrella de la Fortuna" y "Princess" donde funciona el Casino flotante.



En el Senado de la Nación, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expresó una postura contundente del gobierno de Javier Milei respecto al juego en Argentina y calificó como "un cáncer".

“Desde el Ministerio de Capital Humano se realizan acciones de visibilización, difusión, sensibilización, capacitación y orientación. Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que esto es un cáncer. Si fuera por mí, suprimiría todo el juego, todo lo que es juego, casinos, juego online”, apuntó el funcionario.

Estas declaraciones reavivaron el debate sobre el futuro de los emblemáticos casinos flotantes de Puerto Madero, "Estrella de la Fortuna" y "Princess" y trajo preocupación por el futuro de las embarcaciones como el negocios de las apuestas.

Los senadores consultaron a Francos acerca de las políticas gubernamentales frente al juego y este respondió que “el Estado, a través de diferentes agencias, lleva adelante acciones contra la ludopatía y las apuestas de niños y jóvenes. El ENACOM facilitó el bloqueo de más de mil sitios web de apuestas ilegales. Desde Sedronar se llevan adelante acciones de concientización y sensibilización, produciendo evidencia científica para la elaboración y monitoreo de políticas efectivas y cursos de capacitación”.

Operados por Casino Buenos Aires, las viejas embarcaciones apostadas en Puerto Madero han estado en el centro de controversias legales y políticas desde el vencimiento de su concesión en octubre de 2019. Todo indica que una medida cautelar permitiría la continuidad de sus operaciones.

En el recinto hubo consultas desde la bancada del kirchnerismo, por lo que el Jefe de Gabinete dijo que “yo me acuerdo –creo que fue durante la gestión del presidente Kirchner– que se amplió la concesión del juego en el Hipódromo de Palermo. No sé qué cantidad de máquinas se pusieron ahí. Me parece que tiene que ver con el intendente de Pilar; creo que es la misma familia. Y creo que todas las provincias promocionaron el juego...todas las provincias promovieron el juego. Entonces, si me pregunta a mí, yo suspendería todo. Si estuviera en mis manos, eliminaría todo”.