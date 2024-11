José Varangot: “vivimos una situación que está fuera de control”

La situación es muy grave por la presencia, en todo el territorio provincial, de jabalí, chancho salvaje y ciervo Axis, especies que fueron introducidas, hace un tiempo considerable por el hombre, que no tienen predadores en nuestra zona.

En la Comuna de El Solar, Departamento La Paz, la Filial de Federación Agraria Entre Ríos, organizó una reunión en la cual estuvo presente el director del Distrito Tres, Matías Martiarena y el presidente de la Filial local, José María Varangot. Los dirigentes estuvieron acompañados por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Ho y por el director de Recursos Naturales y Fiscalización, Marcelo Sapetti. También asistieron autoridades locales, como presidentes de Juntas de Gobierno, comuna anfitriona, intendente de Hernandarias, productores de la zona e inclusive de la costa del Gualeguay. La charla, luego de los informes presentados por los funcionarios, fue de ida y vuelta con los productores contando su experiencia y preocupación por una situación extremadamente compleja.

José Varangot remarcó que “en el norte de Entre Ríos estamos sufriendo hace muchos años un daño importante con la presencia de especies exóticas como el jabalí y el ciervo Axis”. En el caso del jabalí señaló que “está comiendo el alimento de nuestra hacienda, además de ocupar el espacio de otras especies autóctonas que están camino a la extinción si no se hace algo al respecto en lo inmediato. La merma, detalla, en el rinde de la hacienda es notorio por el desastre que hace esta especie, destrozando literalmente campos sembrados con maíz u otro cultivo. Por otro lado, la población no para de crecer. No nos olvidemos que cada hembra pare dos veces al año con camadas de entre 10 y 12 ejemplares. Los montes están poblados de esta especie que encuentran en esta zona un hábitat ideal. Además de los peligros sanitarios, como la triquinosis, por ejemplo, y de los accidentes viales que se han registrado por culpa de las dos especies que se atraviesan en medio de la ruta o en caminos vecinales. Vivimos una situación que claramente está fuera de control, razón por la cual esperamos que las autoridades tomen rápidamente cartas en el asunto. En un principio era tema de comentario entre productores, hasta que finalmente tomamos conciencia de que había que ser algo para que no se nos vaya de las manos”.

En cuanto al ciervo Axis, señaló que “al igual que el jabalí, el número ha crecido notoriamente, no tiene predador, y pasa por donde quiere. No tiene obstáculos en lo que boyeros, alambrados comunes se refiere, ocasionando verdaderos desastres, además de cruzarse en la ruta provocando accidentes viales”.

Dijo que “no puede ser que además del daño ecológico que está produciendo, sigamos perdiendo entre el 5 y 8% de la producción todos los años”.

Agregó que “tanto el jabalí como el Axis comen la chaucha de la acacia negra y la van desparramando en campos que se van tornando improductivas. Pasando en limpio mata la forestación autóctona de nuestra zona, además de romper, en el caso del jabalí, silos bolsas que almacenan granos. El tema es complejo y difícil de controlar en el caso de las dos especies, máxime en el de jabalí que tiene hábitos nocturnos”.

Desde el gobierno provincial se informó que se está trabajando en distintos frentes con un proyecto de ley para declarar plaga a las dos especies exóticas, además de trabajar en estrategias para bajar la población tanto en jabalí como en ciervo Axis”.