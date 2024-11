Bancos reaccionan rápido a la baja de tasas y pagan menos por plazo fijo: ¿sigue siendo negocio?

Tal como estaba contemplado, después de seis meses sin modificaciones, el Banco Central bajó la tasa de interés de referencia 5 puntos porcentuales desde la tasa nominal anual (TNA) previa del 40% hasta la actual 35%, como respuesta al descenso de la inflación y la "tranquilidad" cambiaria. Una medida que es bien tomada desde el sector financiero y que implica que descenderá también la renta de los plazos fijos. Un efecto que puede seguir profundizándose.

Cabe recordar que el jueves pasado, diversos economistas privados estimaron que la inflación de octubre cayó nuevamente, para ubicarse en torno al 2,7% al 2,8% mensual. Una cifra que es menor de lo que venía pagando un plazo fijo tradicional.



De hecho, una colocación bancaria, según cada entidad, pagaba hasta este viernes entre 34% al 42% de TNA, para colocaciones minoristas a 30 días. Una renta que representaba una ganancia de entre 2,8% a 3,5% mensual.

Estas cifras volvían mucho más competitiva a la rentabilidad de los plazos fijos tradicionales, y por eso le dieron margen al BCRA de realizar esta baja ya prevista del interés de referencia.

Incuso, esto fue ayudado por un contexto de tranquilidad cambiaria, donde en todo octubre cayó el precio del dólar libre un 7% y en todo el 2024 asciende apenas 15%. En tanto, la devaluación del tipo de cambio oficial es desde hace varios meses del 2% mensual.

Por lo tanto, este escenario de baja de inflación y caída del precio del dólar libre, fueron propensos para que las tasas de interés en pesos acompañen esta tendencia.

Bancos reaccionan rápido y pagan menos por el plazo fijo





Así, con esta baja de la tasa de política monetaria hasta el 35% anual, se estima que la mayoría de los bancos trasladarán cerca de esos 5 puntos porcentuales del descenso y habrá una menor rentabilidad de los depósitos.

Incluso, este viernes algunas entidades ya bajaron los intereses que pagan. Por ejemplo, el Santander disminuyó alrededor de 4 puntos porcentuales su tasa, al brindar ahora 30% de TNA, lo que representa 2,5% cada 30 días. O bien, en el Galicia también hubo un descenso similar y ahora propone 32% de TNA, que equivale a 2,63% mensual.

Y en algunos bancos chicos, que antes brindaban hasta 42% de TNA, ahora comenzaron a proponer alrededor de 37% a 39%. O sea, cerca de 3% al mes.

Esto también impactará algunos días después en la renta propuesta por las billeteras digitales, como Mercado Pago, y en los fondos comunes de inversión (FCI) money market, debido a que también utilizan instrumentos que toman como referencia la tasa de política monetaria. Por ende, la baja es transversal para varias colocaciones en pesos.

Cómo afecta la baja en la tasa del plazo fijo

La medida del Banco Central fue clara y concreta, por eso desde el mercado financiero no sorprendió este anuncio.

"La decisión del BCRA se fundamenta en consideración del contexto de liquidez, de la baja observada en las expectativas de inflación manifestadas tanto en el REM como en los niveles implícitos en el mercado secundario de títulos, y en el afianzamiento del ancla fiscal", justificó el Banco Central en un comunicado a la prensa.

Al respecto, un gerente de primera línea de un importante banco, reflexiona ante iProfesional: "La baja la veo muy lógica, y sería esperable que siga bajando cuando se resuelvan el tema de los puts. Eso, obviamente, va a tirar para bajo a la tasa de los plazos fijos, pero no en esos 5 puntos porcentuales, porque tiene que ver con el manejo de la liquidez".

Es decir, la tasa de los plazos fijos y el costo de los préstamos van a tener más que ver con "el manejo de la liquidez que tengan los bancos que con la tasa de política monetaria, más allá que esta última influye porque es la tasa de referencia y no se va a querer pagar más de 35%", completa off the record.



En concreto, el descenso que tendrán las tasas de los plazos fijos no van a impactar de forma notoria en un marco en el que todas las variables de la economía se encuentran en el mismo sentido.

"Me parece que van a bajar las tasas de plazo fijo, pero en términos reales no va a ser mucho el impacto porque la inflación también está bajando. Además, ya se estaba produciendo un problema en los bancos para dar crédito porque tienen capital para ofrecer pero no tenían una tasa mejor para dar", resume a iProfesional Fausto Spotorno, economista de OJF y Asociados, la consultora de Orlando Ferreres.

Para Fernando Baer, economista de la consultora Quantum, "seguramente el impacto de este anuncio oficial será directo en los plazos fijos. Los depósitos en dólares están creciendo menos que los préstamos en pesos, así que la baja de la tasa de política monetaria se va a traducir rápidamente en descenso de las tasas pasivas. No creo que incida mucho en los ahorristas, porque la tasa sigue siendo superior a la tasa de devaluación y de inflación".



Finalmente, la economista Natalia Motyl opina que es una "excelente medida y esperable".

En este sentido, justifica: "Hoy el BCRA intenta ponerle un piso a la inflación, con un rendimiento mensual por debajo del 3% con el nuevo recorte de tasas, garantiza una inflación promedio en torno a ese valor en los próximos meses como techo. Eso favorece a morigerar expectativas inflacionarias".

Por eso, considera que "muy probablemente" se tengan que reducir las tasas de interés de plazos fijos y se va a posicionar por debajo del 40% hasta un 35%.

Entonces, en un contexto de baja de los precios de los dólares y sin liquidez en la economía, para Motyl, "siguen siendo opción" los plazos fijos.

"Además, con una inflación estimada para octubre por debajo de 3% los ahorristas, por lo menos no están perdiendo plata. Así que no va a haber grandes cambios para los inversores minoristas", concluye esta economista.

Plazo fijo y dólar



Ahora bien, con una devaluación oficial que, por el momento, es de 2% mensual y una tasa de plazo fijo que ahora baja a un nivel más cercano al rango de entre 2,5% al 3% cada 30 días, el interrogante que se empieza a plantear el mercado es si impactará en una mayor demanda de divisas por parte de los ahorristas.

"Esta medida del Banco Central va a reflejarse en una baja de la renta de los plazos fijos, ya que las tasas habían quedado bastante altas de lo que venía siendo la inflación, pero el riesgo es el impacto en las divisas, porque esto va a terminar bajando el rendimiento en pesos y se va a acercar al movimiento del dólar", advierte Camilo Tiscornia, economista y director de C&T Asesores.

Sobre todo, la mirada estará colocada en el comportamiento de los precios de los dólares libres para fin de año, en época de cobro de medio aguinaldo, vacaciones y sensación de atraso cambiario.-