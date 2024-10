La Justicia confirmó el procesamiento de Shuberoff

El ex rector de la UBA quedó al borde del juicio oral y público. Lo dispuso la Cámara Federal, al convalidar un fallo de Servini de Cubría. El ex funcionario radical habría omitido declarar nueve propiedades en el exterior, por US$ 1,6 millones

Prensa UNCUYO