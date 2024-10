Javier Milei decidió cortar todo vínculo con Victoria Villarruel tras la "provocación" con María Estela Martínez de Perón

Pero cada acto de independencia (o "rebeldía", como lo definen en Casa Rosada) de la titular del Senado la aleja aún más de quien supo ser la figura clave para llegar a ese puesto de poder.

El último incidente fue el del 17 de octubre, justo en el Día de la Lealtad. Ese día se conoció la foto de Villarruel junto a María Estela Martínez de Perón, conocida como "Isabel". Tomada en su gira por España y guardada para la ocasión, esa imagen se sumó al busto de la expresidenta que se inauguró en el Senado. Así, los pocos interlocutores que había entre ambos recibieron el mensaje de "se acabó".

Victoria Villarruel con María Estela Martínez de Perón

"Javier estaba preparando todo para Mar del Plata por el Coloquio de IDEA. Tenía la cabeza en otra cosa. Y le avisan de todo el show que estaba montando Villarruel. No fue algo feliz", reconoció a PERFIL un hombre con llegada al Presidente de manera diaria.

Ni bien publicó las imágenes, en Twitter un usuario lanzó una recriminación a la vicepresidenta en lenguaje soez: "¿Qué mierda es esto, Vicky?". La respuesta de Villarruel cayó aún peor en las filas libertarias, que se reenviaban el mensaje a través de cadenas de Whatsapp: "Unidad nacional. Y el reconocimiento a la primera mujer vice y presidente, aunque otras hayan creído eso", replicó.

"Ya está todo roto"

Ese mismo día, la respuesta de Javier Milei a Victoria Villarruel llegó a través de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad y excandidata a Presidente por Juntos por el Cambio: "Está intentando un camino separado del Gobierno. Lo importante es tirar del carro del Gobierno, y no tanto de andar haciendo reivindicaciones históricas de personas muy conflictivas, que además representaron uno de los peores momentos de la economía argentina", expresó.

La ministra fue más allá y sugirió que la vicepresidenta debería seguir la línea presidencial. Sin mencionar directamente la opinión de Javier Milei, Bullrich dio a entender que el Jefe de Estado tampoco coincidiría con las acciones de Villarruel, a quien aconsejó seguir el liderazgo del presidente. "El vicepresidente debe seguir la línea del Presidente, para eso acepta ese cargo", afirmó.



"Ya está todo roto. Hace tiempo que la relación se cortó. El problema es que cada tanto manda este tipo de mensajes que confunden a los que rodean a Milei y le llenan la cabeza de porquería. No puede dejar de trabajar. Ni lo va a hacer. Tampoco de tener una agenda que siempre defendió. Ahora resulta que Bullrich le enseña a ser de La Libertad Avanza, es de terror", contó a PERFIL alguien que sigue de cerca los pasos de Villarruel dentro del Senado.



"Yo no lo hubiera hecho"

Pese a todo, Javier Milei no pudo evitar pronunciarse sobre el accionar de su vicepresidenta. "Yo no lo hubiera hecho", dijo el presidente en la noche del domingo 20 de octubre, en una entrevista con Franco Mercuriali en TN. "Para mí el caso de la señora María Estela Martínez de Perón no realza a las mujeres. Todo lo contrario. No creo que haya llegado a su lugar por sus méritos intelectuales y profesionales", agregó.

"Además, me parece que ser un gobierno de las características del de María Estela Martínez de Perón, que derivó en el Rodrigazo, que implicó sextuplicar la tasa de inflación y quintuplicar la tasa de inflación, no es un modelo a seguir. Y tampoco me parece razonable hacer una reivindicación de alguien que creó la Triple A", dijo.



Cierre del jardín de infantes del Senado

El viernes, antes de terminar la semana, la vicepresidenta cerró temporalmente el jardín de infantes del Senado de la Nación por "irregularidades estructurales que ponen en riesgo la vida de los niños y el personal". Lo dispuso a través de la resolución Nº 43/24, que se fundamenta en un informe elaborado por la Dirección de Obras y Mantenimiento, junto con las actas de inspección de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, el establecimiento no cumple con la normativa correspondiente la Unidad Ejecutora de Escuelas Seguras, UERESGP.

En la resolución firmada por la Presidente del Senado - en su artículo 2- se otorga a los 72 padres de los menores que concurren a la institución una licencia especial hasta el 31 de diciembre de este año. Además, el decreto mencionado encomienda a la Dirección General de Administración la elaboración de un plan de acción para la subsanación de las observaciones edilicias informadas, respecto del inmueble afectado a la Guardería y Jardín Materno Infantil que fue inaugurado en 2015.

