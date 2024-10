El lunes 14 de octubre, el Centro de Salud “Juan Baggio” cumplió 25 años y para celebrarlo se

llevó a cabo un acto en el Auditorio del efector de salud con la participación de todo su personal

e invitados de la ciudad y la provincia.

Estuvieron presentes el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Gualeguaychú, Dr.

Manuel Olalde; el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, el subsecretario de

Salud municipal, Pablo Alfaro; concejales de todas las fuerzas; el director del Hospital

Centenario, Jorge Montiel; el senador departamental Jaime Benedetti; la diputada Julia Calleros;

representantes del Centro de Defensa Comercial e Industrial, Codegu, Jefatura Departamental,

entre otros.

En su discurso de inicio, el director del Centro de Salud, Dr. Santiago Focaraccio, agradeció el

compromiso de todo el personal, a los presentes y relató cómo fue su inicio al frente del mismo.

“Hoy se cumplen 25 años de la apertura de este prestigioso Centro de Salud, donde los

verdaderos protagonistas con ellos, los casi 80 trabajadores, administrativos y profesionales

que, día a día, ponen el cuerpo y el corazón para poder brindar atención a una gran parte de la

población de esta hermosa ciudad en la que vivimos, acercando la salud a la población y

brindando atención de calidad”, expresó Focaraccio.

Luego, el secretario de Gobierno municipal junto a los concejales presentes, hicieron entrega de

un obsequio enviado por el presidente municipal, Mauricio Davico. Se trató de una bandera de

ceremonias de la ciudad con asta y pie. A continuación, el senador Benedetti y la diputada

Calleros entregaron las carpetas con las resoluciones de ambas Cámaras, donde constan las

declaraciones de interés que recibió el “Hospitalito Baggio” por este aniversario.

Acto seguido, se homenajeó a los trabajadores de mayor trayectoria. El Dr. Focaraccio entregó

una medalla conmemorativa a: Patricia de los Santos, Cristina Giménez, Ana Franco, Juan Pablo

Tomassi, Pablo Dalcol, Erica Badaracco, Guillermina Gómez, Laura Hermelo, Graciela Siri, Silvia

Fernández, Ricardo Carriego, Elsa Chichizola, Paola Olano y Martín Muñóz. Posteriormente fue

el turno de reconocer la labor de dos ex directores de la institución, Dr. Jorge Roko y Dr. Emiliano

Zapata, quienes también recibieron una medalla y expresaron su gratitud a quienes cumplieron

labores durante su estadía al frente del Centro de Salud.

Sin duda, el momento más emotivo, se vivió cuando se descubrió la placa en homenaje a Blas

Matías Fiorovic, el joven médico fallecido días pasados. La dirección del Centro de Salud decidió

nombrar la sala de Residentes con su nombre ya que Fiorovic no solo cumplió parte de la misma

en el efector de salud, si no que fue impulsor de la creación del espacio. Este reconocimiento

recibió un caluroso aplauso de varios minutos por parte de quienes habían sido sus compañeros

de trabajo y la familia presente.