Lo que era un secreto a voces se hizo realidad y el DT metió varios cambios tras lo que fue la caída en el Superclásico con River. Si bien los hinchas celebraron las salidas de varias figuras, le reclamaron al técnico la ausencia de un jugador.

Se trata de Jabes Saralegui, joven volante que perdió protagonismo con Martínez. Inclusive, en los últimos partidos, solo tuvo minutos ante Talleres por Copa Argentina y en este encuentro ingresó en la segunda mitad. Esta decisión del entrenador deja en claro que no es una prioridad. Jabes Saralegui, en Boca. (Imago)

En la formación que colocó en el entrenamiento de este viernes, le dio la oportunidad a Tomás Belmonte y no a Saralegui. Por eso es que los fanáticos le pidieron la titularidad del futbolista nacido en Boca debido a que creen que ha tenido un buen rendimiento las veces que le tocó estar en cancha.



El reclamo de los hinchas de Boca para Diego Martínez por Jabes Saralegui

A través de la red social X (Twitter), los simpatizantes de Boca se expresaron tras notar la nueva ausencia de Saralegui en el equipo para el duelo con Belgrano. “No entiendo como lo borraron a Saralegui. Siempre rindió y me parece diez veces más jugador que Belmonte“, fue el contundente mensaje de un usuario que resume el pensamiento de gran parte de los hinchas.



El reclamo de los hinchas de Boca a Diego Martínez por un jugador: "Siempre rindió"

Diego Martínez reveló por qué Jabes Saralegui perdió lugar en Boca

Jabes Saralegui disputó partidos importantes en la primera parte del año, como pueden ser los dos Superclásico ante River por la Copa de la Liga. Sin embargo, su panorama cambió notablemente en este segundo semestre y no hay dudas de que perdió terreno.

Ahora, tras la última derrota con el máximo rival en La Bombonera, Diego Martínez dio a conocer el motivo por el que Saralegui tiene poco lugar en Primera. “Es un jugador con gran futuro, jugó muchísimo en nuestra gestión, pero entiendo que está en un proceso de un chico joven que ha debutado, ha jugado mucho, jugó muy bien y está en un pequeño bajón“, explicó el DT en conferencia de prensa.