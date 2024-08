Tolosa Paz, sobre Alberto Fernández: "No va a haber amistad de mi marido o mía que pueda tapar esa sentencia"

Además, se pronunció sobre la relación de amistad entre el ex mandatario y su marido, "Pepe" Albistur.

"Para la sociedad ya es culpable porque obviamente todo lo que vemos indica que es así, pero no soy juez ni soy quién para tomar esta sentencia. Quiero una sentencia de la Justicia", expresó en diálogo con Radio Con Vos e hizo referencia a lo sucedido como un "trágico final"

victoria tolosa paz

Sobre su reacción al ver las imágenes y conversaciones que comprometían al expresidente, manifestó: "Todos sentimos una situación de impresión y de angustia, fundamentalmente cuando se ratifica en una denuncia judicial. Las situaciones son para que, a simple vista, nos horroricemos y tomemos partido".

"Todos los condimentos que le pusieron a esto, la falta de ética en términos de la responsabilidad del primer mandatario, los videos y las situaciones que se fueron conociendo en las últimas horas, a mí me avergüenzan y me ponen en un lugar muy tremendo. No me meto en la vida privada de las personas, pero en los ámbitos laborales las imágenes son para repudiar", añadió la legisladora.

Tolosa Paz reiteró su solidaridad para con las víctimas de violencia de género y remarcó que la noticia sobre el expresidente fue una "muy grande sorpresa". "Jamás vimos nada, absolutamente nada que nos llamara la atención", aseguró.

Fabiola Yáñez dijo que perdió el celular que tenía los chats con Alberto Fernández, pero prometió capturas de pantalla

Por otra parte, la legisladora señaló que prefería no opinar "sobre quienes tuvieron la necesidad de salir rápidamente a expresarse" y dijo que "en algunos casos fue carancheo político de periodistas, de opositores" y que hubo voces "que se alzaron rápidamente a juzgar y a poner sal y pimienta a situaciones en las que la prudencia y la templanza hubieran sido el mejor consejero".

"No hablo de callarse, hablo de que hay un carancheo atrás de esto", insistió y concluyó: "Las imágenes son muy tremendas y generan claramente una suerte de enojo, ira, porque si eso que se está denunciando es cierto es brutal y tremendo, pero se está denunciando y, por lo tanto, hay que esperar".

La amistad entre Alberto Fernández y "Pepe" Albistur

Con respecto a la relación de amistad entre su marido, Enrique "Pepe" Albistur, y el expresidente, la legisladora indicó que habría que consultarle a él cómo continúa el vínculo con Fernández y enfatizó: "No va haber amistad de mi marido y mía que pueda tapar a esa sentencia. Los hechos de violencia son repudiables".

Alberto Fernández y Pepe Albistur

"Mi marido jamás avalaría ni aprobaría una amistad con un hombre violento. Hay que también entender esos vínculos", agregó la diputada opositora y señaló que el inmueble ubicado en Puerto Madero, donde reside actualmente el exmandatario, "por momentos se lo alquila, por momentos se lo presta, hace más de 16 años".

Luego, profundizó: "Él (Fernández) es el responsable y creo que ahí sí no hay mucho más que ver. Creo que nos perdimos una gran oportunidad después del gobierno de (Mauricio) Macri, donde había muchas cosas por resaltar, terminan totalmente destrozados, hecho añicos, explotado, un movimiento que está en una crisis brutal y que nos va a costar un tiempo recomponer con la sociedad porque si esto es lo que hicimos desde el primer magistrado la sensación es horrible".

AS./fl