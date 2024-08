"Si Trump pierde, no tengo ninguna confianza" de que eso suceda, dijo el presidente.



La respuesta se produjo después de que le preguntaran a Biden si pensaba que se produciría una transición pacífica del poder si Trump perdiera las elecciones presidenciales.

En un principio Biden se confundió y dijo que no confiaría en un traspaso pacífico del poder si Trump ganara las elecciones, pero se corrigió inmediatamente.



"Él dice lo que dice. No lo tomamos en serio. Lo dice en serio: todo eso de 'si perdemos, será un baño de sangre' (...) no puedes amar a tu país solo cuando ganas", dijo Biden.



En julio, Biden anunció su retirada de la carrera hacia las próximas elecciones del 5 de noviembre, y respaldó a la vicepresidenta Kamala Harris como candidata del Partido Demócrata a la presidencia.