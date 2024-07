La decisión que tomó Racing con Juanfer Quintero tras la Copa América

Ahora deberá regresar a Racing, que lo espera con los brazos abiertos para ir detrás de los objetivos que tienen para lo que resta del año: la Liga Profesional y la Copa Sudamericana.

Este sábado, los dirigidos por Gustavo Costas regresarán a competencia local y deberán recibir a Godoy Cruz por la fecha 6. Si bien el entrenador aún no tiene definido quiénes serán los jugadores que alineará desde el inicio, decidió que el enganche colombiano de 31 años se reintegre a los entrenamientos recién el viernes 19 de julio.

Quintero tendrá algunos días de descanso, pero un día antes del compromiso contra los mendocinos comenzará a trabajar de lleno en lo que será la visita de la Academia a Junín, donde el miércoles les tocará medirse contra Sarmiento. En dicho encuentro, es posible que se dé el regreso del ex River, quien no juega con los de Avellaneda desde el 24 de mayo, donde anotó 1 gol ante Tigre.

El oriundo de Medellín, durante la competencia continental, estuvo en el radar de River, pero a Racing nunca le llegó una propuesta formal para que se llevara a cabo una negociación entre clubes. Por eso mismo, continuará con su carrera con la camiseta celeste y blanca, al menos hasta el 31 de diciembre de 2026, fecha en la que finalizará su contrato.

El colombiano se reincorporará a Racing tras la Copa América.© Proporcionado por Bolavip Argentina

La posible formación de Racing vs. Godoy Cruz

Si bien está definido que Juanfer Quintero no formará parte del duelo ante el Tomba, aún no está confirmada la formación que colocará Gustavo Costas en el reinicio del torneo local.

Es posible que Racing salte a la cancha con Gabriel Arias; Leonardo Sigali, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Johan Carbonero, Adrián Martínez y Maximiliano Salas.

Los números de Juanfer Quintero en Racing

Desde que llegó a Racing, en agosto de 2023, Juanfer Quintero afrontó un total de 35 partidos, convirtió 9 goles y aportó 5 asistencias. Además, recibió 5 amonestaciones y disputó 2186 minutos en cancha.