Ramiro Marra disparó contra Guillermo Moreno: “Habla mal del peronismo si es la figura que tienen”

Además, lo calificó como “insoportable” y enfatizó en que “no se puede hablar con él”.

“No creo que el peronismo se esté reorganizando, al revés, se está desorganizando cada vez más. Si estamos hablando de Moreno, claramente están mal, porque se fue por la puerta de atrás y fue un pésimo funcionario", señaló Marra en una entrevista para el canal de youtube Doble Mérito.



El legislador libertario por la Ciudad de Buenos Aires agregó: “Lo único que tiene es una capacidad de debate muy grande por su intensidad. Ese exceso de intensidad lo llevó a su pésima gestión cuando estuvo en el Gobierno de Cristina (Kirchner). Si es la figura que tiene el peronismo, que mal habla de ellos”.

Consultado acerca de las declaraciones del dirigente de Principios y Valores sobre que no ve en él un contrincante porque el suyo es Javier Milei, Ramiro Marra señaló: “Tiene un ego demasiado grande”.

“No creo que el Presidente pierda un segundo en hablar de Moreno. Me causa gracia, tiene un nivel de intensidad que cree que puede discutir con el Presidente ni habiendo conseguido el 2% de los votos”, añadió.

Asimismo, el dirigente aprovechó la ocasión para cuestionar a Moreno. “Es muy pesado, insoportable. No para, no se puede hablar con Moreno. No tiene ningún tipo de códigos y reglas dentro de un debate”, mencionó.



Marra contra los “escraches” la calle, pero a favor de los virtuales

Durante la entrevista, el legislador libertario fue consultado acerca del “escrache” virtual que realizó Javier Milei a María O'Donnell, Matías Martin y Andy Kusnetzoff por viajar a Miami a ver un partido de la Copa América. “El sentido de todo eso es: ¿Podes justificar como pagaste el viaje?”, señaló en apoyo al posteo del presidente y a las críticas de los usuarios.

Ramiro Marra señaló: “Yo no creo que esté mal que los periodistas y los comunicadores digan ‘yo pienso de esta manera’, lo que siempre se plantea es si hay algún tipo de financiamiento atrás”. Cabe destacar que, tras el “escrache”, Kusnetzoff aclaró que el viaje fue pagado por auspiciantes del sector privado.

“Lo que cambió es que los comunicadores daban una opinión y los que estábamos del otro lado no podíamos opinar, ahora tengo un Twitter para poder responder”, explicó Marra y añadió: “Antes un Presidente no tenía forma de responderle de forma online a un comunicador que tenía un medio de expresión. Hoy lo puede hacer en cuestión de segundos”.

Por otra parte, al preguntarle por los momentos incómodos que sufrió en la calle tanto él, como Juan Grabois y otros políticos, el libertario advirtió: “Repudio todo tipo de escraches en la calle y a cualquier dirigente político o a cualquier persona”. “Esto se da porque todos tenemos un celular y todos los que hacen escraches quieren un minuto de fama”, concluyó.

