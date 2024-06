"Usted podrá salir de esta sala como un hombre libre": la persecución contra Assange termina

Después de asumir un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el fundador de la plataforma WikiLeaks salió del tribunal entre aplausos y vítores.



"Usted podrá salir de esta sala como un hombre libre", le dijo la jueza Ramona V. Manglona.



Assange se declaró culpable de un delito grave de violación a la ley de espionaje de Estados Unidos después de que su organización, WikiLeaks, obtuviera y publicara documentos militares y diplomáticos secretos del país norteamericano en 2010, y en los cuales se revelaron varios crímenes de guerra cometidos por Washington en las guerras de Afganistán e Irak, entre otros conflictos.

La cárcel en Estados Unidos para Assange por 62 meses ya no fue necesaria, determinó la jueza, ya que el activista ya había pasado cinco años en una prisión británica desde 2019, según el Departamento de Justicia del país norteamericano.

El acuerdo de culpabilidad contempla que Julian Assange ordene a WikiLeaks que destruya la información que posee y que resulta delicada para Washington, señala el diario británico The Guardian. Los jueces le pidieron al activista presentar una declaración jurada de que así lo hizo, añade el reporte. Además, Assange tiene prohibido regresar a Estados Unidos sin permiso, dijeron las autoridades.



"El fundador de WikiLeaks se declara culpable y es condenado por conspirar para obtener y divulgar información clasificada de defensa nacional", indicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado.



"Julian Assange, de 52 años, fundador de WikiLeaks, se ha declarado hoy culpable de conspirar con Chelsea Manning, en aquel momento analista de inteligencia del Ejército de Estados Unidos, para obtener y divulgar ilegalmente documentos clasificados relativos a la defensa nacional. Tras obtener información clasificada de defensa nacional de Manning, y consciente del daño que causaría la difusión de dicha información de defensa nacional, Assange divulgó esta información en WikiLeaks", agregó.

¿Qué dijo Assange ante el tribunal?

Antes de que le fuera concedida la libertad, Julian Assange reconoció ante las autoridades que, durante su trabajo periodístico, animó a sus fuentes a proporcionar información que se consideraba clasificada por Estados Unidos, de acuerdo con reportes de medios como The Washington Post, NBC y The New York Times.



"Trabajando como periodista, animé a mis fuentes a proporcionar información que se decía clasificada para publicar esa información. Creo que la Primera Enmienda protegía esa actividad... Creo que la Primera Enmienda y la ley de espionaje se contradicen entre sí, pero acepto que sería difícil ganar un caso así dadas todas estas circunstancias", dijo Assange en la audiencia.



La jueza Ramona V. Manglona le respondió: "Parece que sus 62 meses de prisión son justos y razonables (...). Usted podrá salir de esta sala como un hombre libre".



"El trabajo de WikiLeaks continuará"

El sitio de filtraciones WikiLeaks seguirá trabajando y su fundador Julian Assange continuará luchando por la libertad de expresión, aseguró el abogado del activista australiano, Barry Pollack, al canal de televisión ABC.



"El trabajo de WikiLeaks continuará y no tengo ninguna duda que Assange seguirá luchando por la libertad de expresión y la transparencia en el gobierno. Es una voz fuerte, una voz que no puede ni debe ser silenciada", declaró.



WikiLeaks es una organización fundada por Assange en 2006 y desde la cual se revelaron cientos de documentos clasificados del Gobierno de Estados Unidos, muchos de ellos relacionados con crímenes de guerra en Irak y Afganistán. Por esa razón, Washington persiguió al periodista durante casi 15 años.

"Creemos que Julian Assange nunca debió haber sido acusado bajo la ley de espionaje... en 100 años de ley de espionaje nunca ha sido utilizada por Estados Unidos para perseguir a un editor, un periodista como él", señaló Barry Pollack a medios de comunicación.

La Justicia estadounidense tenía originalmente 18 cargos en contra de Assange por espionaje y pedía hasta 175 años de cárcel, pero la presión de su defensa legal y de decenas de organizaciones civiles y Gobiernos de todo el mundo nunca claudicó.

Assange atravesó durante más de 14 años uno de los procesos legales más engorrosos de los que se tenga registro contra un periodista a nivel mundial. Estuvo preso en una cárcel británica desde 2019 hasta el 24 de junio de 2024, fecha en la que fue liberado. En todo ese tiempo vivió problemas de salud física y mental, según dijo su defensa en varias ocasiones.

Además, de 2012 a 2019, permaneció refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, hasta que el país sudamericano decidió dejar de darle asilo bajo la Administración de Lenin Moreno. Todo el tiempo siempre estuvo bajo la amenaza de ser extraditado a Estados Unidos.