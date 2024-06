Además se realizaron otros anuncios.



Al respecto el Presidente Municipal indicó que a partir de esta coordinación entre la Municipalidad y la Cooperativa Eléctrica, muchos usuarios van a poder acceder al subsidio energético ya que desde el próximo miércoles se pondrán a disposición de los mismos equipos técnicos para atender y realizar el trámite administrativo y no perder dicho beneficio. “Creemos necesaria esta metodología de trabajo como plataforma necesaria para que la ciudad despegue” afirmó Azcué.



Marcelo Spinelli, presidente de la Cooperativa Eléctrica, manifestó su satisfacción por poder llevar adelante esta acción de forma conjunta “ya que como venimos sosteniendo, las soluciones deben ser colectivas y no individuales y a medida que aunamos esfuerzos, se aumentan las posibilidades de que los objetivos se cumplan por eso agradecemos a la Municipalidad esta posibilidad”.



INSCRIPCIÓN PARA RECIBIR SUBSIDIOS EN TARIFAS



En lo que respecta al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), el secretario de Gobierno Luciano Dell´Olio anunció que desde este miércoles 26 de Junio, en el horario de 8 a 12 hs, en instalaciones del Centro de Convenciones, personal de la Municipalidad y la Cooperativa estarán disponibles para asesorar y guiar en las correspondientes inscripciones.



Por su parte, el vicepresidente de la Cooperativa Martín Santana detalló especificaciones de quienes deben asistir a la convocatoria en forma prioritaria, remarcando que de acuerdo a las disposiciones de la Secretaría de Energía de la Nación, los usuarios que se encuentran en Nivel 2, principalmente quienes han sido beneficiario de la ex Tarifa Social y, que no han completado el RASE, lo tienen que realizar antes del 31 de julio a los fines de no perder el subsidio.



Si no se cumple con este requisito pasarán automáticamente al Nivel 1 (altos ingresos) y tendrán un importante incremento de precios de la energía, según lo dispuesto por la Secretaría de Energía de la Nación.



COMPRA DE ENERGÍA A SALTO GRANDE Y ESTACIÓN TRANSFORMADORA



En el mismo marco, el intendente Azcué explicitó su acompañamiento y apoyo a la iniciativa de la entidad cooperativa de acceder a la compra directa de energía a Salto Grande, teniendo en cuenta que días pasados el gobierno nacional anunció que busca una nueva forma de comercialización.



En ese sentido, el intendente resaltó además el trabajo conjunto por una Estación Transformadora en el Parque Industrial ya que esto va a provocar un impulso en el desarrollo productivo de la ciudad, abriendo la posibilidad de que nuevas industrias se instalen en Concordia, trayendo por consiguiente generación de empleo.



A esto, Spinelli agregó que esa problemática técnica de adaptación del sistema de distribución a las necesidades de demanda, no es exclusiva de nuestra ciudad sino que la padecen muchas zonas del país.



AEROPUERTO



Por último, las autoridades de la Cooperativa Eléctrica, anunciaron la inmediata solución de la provisión de energía para las nuevas instalaciones del renovado aeropuerto local, una inversión de alto costo que tendrá a la entidad como protagonista en su instalación, acompañada por el aporte que realizarán desde el gobierno provincial y la delegación argentina de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.