Traición a la Patria ¿Qué dice el CODIGO PENAL sobre la figura de traición? Estos son los artículos 214/15/16/17/18 que tratan este delito:

ARTICULO 214. - Será reprimido con reclusión o prisión de diez a veinticinco años o reclusión o prisión perpetua y en uno u otro caso, inhabilitación absoluta perpetua, siempre que el hecho no se halle comprendido en otra disposición de este código, todo argentino o toda persona que deba obediencia a la Nación por razón de su empleo o función pública, que tomare las armas contra ésta, se uniere a sus enemigos o les prestare cualquier ayuda o socorro.

ARTICULO 215. - Será reprimido con reclusión o prisión perpetua, el que cometiere el delito previsto en el artículo precedente, en los casos siguientes:

1º Si ejecutare un hecho dirigido a someter total o parcialmente la Nación al dominio extranjero o a menoscabar su independencia o integridad;

2º Si indujere o decidiere a una potencia extranjera a hacer la guerra contra la República.

3° Si perteneciere a las fuerzas armadas. (Inciso incorporado por art. 5° del Anexo I de la Ley N° 26.394 B.O. 29/8/2008. Vigencia: comenzará a regir a los SEIS (6) meses de su promulgación. Durante dicho período se llevará a cabo en las áreas pertinentes un programa de divulgación y capacitación sobre su contenido y aplicación)

ARTICULO 216. - Será reprimido con reclusión o prisión de uno a ocho años, el que tomare parte en una conspiración de dos o más personas, para cometer el delito de traición, en cualquiera de los casos comprendidos en los artículos precedentes, si la conspiración fuere descubierta antes de empezar su ejecución.

ARTICULO 217. - Quedará eximido de pena el que revelare la conspiración a la autoridad, antes de haberse comenzado el procedimiento.

ARTICULO 218. - Las penas establecidas en los artículos anteriores se aplicarán, también, cuando los hechos previstos en ellos fueren cometidos contra una potencia aliada de la República, en guerra contra un enemigo común.

Lo que llama la atención, para muchos, las palabras TRAICION A LA PATRIA, hoy utilizada para castigar la decisión de algunos legisladores al acompañar con su voto un pedido de Ley emanada del Ejecutivo Nacional.

Decia el General Peron “Muchas veces me dijeron que ese pueblo, por el que yo sacrificaba mis horas de día y de noche, habría de traicionarme. Que sepan hoy los indignos farsantes que este pueblo no engaña a quien no lo traiciona”.

Pero hubo muchos “traidores” que utilizaron al PJ para su interés personal olvidándose de los mandatos populares; de los pobres; de la salud; la educación que decían defender; durante las campañas electorales y después les dieron la espalda en todo al pueblo dejando más del 40 % en la pobreza, brindando con champagne y fiestas locas en lejanas y cercanas playas, pero nadie dijo ni una letra.

Preguntonta: ¿no es traición a la Patria jugar con la salud, la educación y el hambre del pueblo?

También hubo otros “TRAIDORES” al PJ, sólo basta recordar lo que paso en E. Ríos dentro del PJ: Emilio M Garbino se fue y formo su partido; otros tantos como Jorge Busti; Julio Solana/E. Cresto; A Alasino/M Moine; S Urribarri (intento sin suerte hacer el suyo); también los que formaron sus partiditos vecinales y sin olvidar que la “ZENIORA” con domicilio en el Sur (donde tiene algunas de sus mansiones) formo su partidito en la provincia de Bs As “Unidad Ciudadana” yéndose del PJ enfrentando en las elecciones a Florencio Randazzo (que representaba al PJ bonaerense) y perdiendo con uno que ni a 4 de copa en política llegaba.

Que lejos estamos de aquel Coronel J D Perón ..“Esa unidad la sentimos los verdaderos patriotas, porque amar a la Patria no es amar sus campos y sus casas, sino amar a nuestros hermanos.

No pretendemos defender ni atacar a nadie sólo refrescar memorias. Durante muchos años gobernaron quienes decían ser peronistas, pero dejaron el tendal de pobres mientras ellos vivían en lujosas mansiones (mal habidas), enviando a sus hijos a establecimientos privados y costosos; mientras los que pertenecían al Estado se caían a pedazos. Se hacían y hacen atender en nosocomios caros, de primer nivel y los del Estado donde acuden los pobres son mal atendidos con faltas de insumos y personal mal pago. ¿Eso no es también Traición la Patria?

Ni hablar de la invasión de los narcos, los chinos, los que se llevan las riquezas de nuestro suelo dejado contaminaciones; el desmanejo de las vías navegables y sus puertos; las malas políticas económicas; el permanente enfrentamiento desde el Estado con los productores; las destrucciones de las rutas y caminos de la producción; sólo porque defendían sus intereses personales. ¿eso no es Traición a La Patria?

Tambien les dijo Perón al pueblo “Recuerden trabajadores: únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan ha de levantarse en esta hermosa tierra, la unidad de todos los argentinos.

Tengamos cuidado al utilizar las palabras porque con ellas defendemos o atacamos a quienes son los verdaderos traidores. Y ver la cara recordando el pasado de quien es el que acusa o defiende.

Tambien decía Perón… Señores: ante tanta insistencia les pido que no me pregunten ni me recuerden cuestiones que yo ya he olvidado, porque los hombres que no son capaces de olvidar, no merecen ser queridos ni respetados por sus semejantes. Y yo aspiro a ser querido por ustedes y no quiero empañar este acto con ningún mal recuerdo.