Longobardi, sin filtro contra Milei: dijo que "se supone el tipo más importante del mundo" y que a Posse "lo despellejaron"

También sostuvo que, a excepción de Guillermo Francos, el resto del gabinete "no existe" y se refirió a su antecesor, Nicolás Posse, quien renunció a su cargo el último lunes.

“El Presidente ‘histeriquea’ a toda la Argentina con actitudes de una tensión innecesaria y en ese contexto despellejan al jefe de Gabinete por la televisión, a quien acusan unos tipos que no son el Gobierno, ni jueces, de ser una espía. Y por ahí es al revés”, expresó el conductor en su programa de Radio Rivadavia.

En un repaso por distintas decisiones y hechos ocurridos durante la gestión libertaria, sostuvo que vio un busto del Presidente en su propio escritorio durante la entrevista con la revista TIME y comparó: "La Argentina se empezó a volver otra vez, como en la época de los Kirchner, un país histérico. Todo se ha vuelto tremendamente histérico”.

Escándalo por alimentos no repartidos: qué dijo Longobardi

Longobardi también se refirió a la decisión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de echar a Pablo de la Torre de su cargo como secretario de Niñez y Familia luego de culparlo (junto a otros funcionarios) de que parte de los alimentos que el Gobierno no repartió estaban por vencerse. “Ayer a la tarde-noche asistimos a un espectáculo grotesco de internismo, de incompetencia, eventualmente de corrupción alrededor de esta historia de la leche en polvo o de lo que demonios sea, que derivó en la renuncia, acusado de corrupción, de un señor llamado Pablo de la Torre. En el contexto de este inverosímil Ministerio de Capital Humano, que se ha vuelto tan gigantesco que parece el Soviet, no es razonable que una señora sin experiencia tenga bajo su responsabilidad la educación, el trabajo, la salud pública, la alimentación. ¡Era una cosa de locos!”, cuestionó.

Y amplió: “Finalmente si acusamos y responsabilizamos a Belliboni, a Juan Grabois y a Pérsico de hacer política con los alimentos, ayer eso lo empezó a hacer el Gobierno, haciendo internismo y política con la leche en polvo”.

Los viajes de Milei y las relaciones internacionales

Teniendo como marco la gira que el Presidente realizó por Estados Unidos y el escándalo por los alimentos, Longobardi cuestionó que "frente a estos fenómenos, parece un tipo desentendido de los problemas cotidianos del país".

La guillotina de Milei: ya echó a 33 funcionarios

"Yo no le pido a Milei que vaya a revisar a un depósito cuándo vence la leche en polvo, le pido que lidere un equipo, que lo haga. Gestión es gestión, liderazgo es otra cosa muy distinta. Ahora, el Presidente ha resuelto colocarse justamente en otra liga. Él se ha puesto una misión importantísima, que es cortar la cabeza al dragón, que es el comunismo. Entonces, él entendió, él tradujo la elección argentina y supone que en la Argentina lo votaron para que ande por el mundo dando conferencias sobre temas teóricos”, arremetió.

Para el periodista, Milei "quiere liderar al mundo" pero no distingue entre "Stalin y Michelle Bachelet". "Él no distingue entre Trotski y Horacio Rodríguez Larreta. Son todos comunistas y todos asesinos. O sos libertario o sos un asesino. Y él se ha impuesto en el mundo la misión de advertir a la humanidad del peligro que tenemos enfrente, el comunismo”, analizó.

Respecto al equipo de gobierno, avaló la gestión de Francos, quien sustituyó a Posse como Jefe de Gabinete y antes ocupó el rol de Ministro del Interior. “Es el único tipo que tiene acá con cara y ojos. Es un político de la casta. Mal que le pese. Tenemos un presidente pintoresco, un rey que se supone el tipo más importante del mundo. Digámosle que sí. Estás en otra liga, Javier. Bomba. Anda a Princeton y explica qué son las regulaciones. Y mientras tanto, que al país lo administre Francos”, ironizó.

Tras el escándalo en Capital Humano, Joaquín de la Torre romperá el bloque libertario en el Senado bonaerense

Sin filtro, alegó que excepto Francos "el resto del Gabinete no existe". "Diana Mondino no ha sido capaz de pararlo antes de que cometa un papelón con los de Vox ni lo puede parar antes de que lo vaya a ver a Bukele (NdR: presidente reelecto de El Salvador), que es un tipo estudiado y perseguido por el Departamento de Estado”.

Tampoco escapó de la crítica el Ministro de Economía: “¿Qué consiguió Luis Caputo? No sabemos. Porque todo el mundo sabe, o todo el mundo espera, que dentro de un tiempo habrá un quilombo con Caputo. Porque todo el mundo sabe que el tema de atraso cambiario es un desastre. ¿Cómo bajó el déficit Caputo? Agarró el quilombo del Banco Central y se lo pasó el Tesoro. Mira qué gracia”, cerró el periodista.

