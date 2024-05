Esto es Javier Milei reloaded”, destacó Miguel Boggiano en su cuenta de la red social X. El economista, y reconocido compañero de ruta del presidente, compartió un video en la que se aprecia al financista respaldando al mandatario libertario.

En el fragmento del reportaje, Stanley Druckenmiller describe su visión sobre el país y la gestión de Javier Milei. “El único líder del libre mercado en este momento, visceralmente, de todos los lugares, está en Argentina. Javier Milei va a ser un experimento interesante. Este es un líder altamente inteligente, que fue enseñado en la escuela de economía austriaca y es gracioso, porque la ultima vez que estuve hablamos de derecho ¿Qué haría? Recortó la seguridad social un 35% después de que llego al cargo”, rememoró el inversor.

Reconocido por su reconocida carrera en fondos de cobertura, Druckenmiller fue una pieza fundamental para Quantum Fund, el fondo vinculado a George Soros, entre fines de la década de 1980 y principios del 2000. Oriundo de Pennsylvania y egresado de la Universidad de Michigan, el financista fue uno de los artífices, junto con Soros, de la quiebra del Banco de Inglaterra hundiendo la cotización de la libra esterlina en 1992.

"Pasaron de un déficit primario por 4 o 5% a un superávit del 3%, están recibiendo un golpe masivo en el PBI, básicamente una depresión por un cuarto. Y su índice de aprobación no ha bajado”, detalló sorprendido el economista estadounidense y agregó: “Él es un showman y, hasta ahora, ha sabido mantener la calle y creo que tiene una gran oportunidad”

Tras una descripción de su inversión en bonos del país, Druckenmiller reconoció: “No se cuanto tiempo le va a dar a este tipo, pero hasta ahora su popularidad se mantiene. Elon Musk tuiteo sobre él. Me reuní con él, ayer y luego tuiteó: Recomiendo invertir en Argentina”, y continuó: “Él está encima en términos del espectro, pero el hecho es el país esta tan devastado durante tanto tiempo”. “Pero lo tomo como alguien no loco, sino en el espectro para hacer este tipo de reformas”, concluyó el ex socio de Soros.