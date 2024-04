Estudié la primaria en la Escuela 1 José M. Estrada, secundaria en la Escuela Normal Nacional Florentino Ameghino y me recibí de Odontólogo en 1976 en la UBA, por supuesto todas estatales. Mis dos hijos siguieron caminos similares, siempre educados por el estado argentino. Creo, Juan, que ni falta hace aclararte donde estoy parado con respecto a la educación pública.

Sin embargo me gustaría puntualizar un par de cosas, importantes desde mi punto de vista.

Comencé a estudiar en la UBA en el año 1972. En 1974, el entonces gobierno PERONISTA del General Perón e Isabel Martínez de Perón, a través de su Ministro de Educación IVANISEVICH , y el Rector de la UBA, ALBERTO OTTALAGANO, clausuraron durante 6 meses, prácticamente todo el ciclo lectivo del año, todas las facultades de la UBA - Y cuando protestábamos por el cierre directamente íbamos presos (los que tuvimos suerte). Era época de la Triple AAA, creada por el peronismo. Te suena, Juancito???

Claro vos sos muy joven!!! Naciste en el 1983, y no te contaron TODA LA HISTORIA. A mi no hace falta que me la cuenten, porque la viví personalmente con esta misma piel -

Te cuento Juan, que estudiaba de noche, mientras era playero en una estación de servicio de día. Y fui durante muuuuuchos años, docente de la UBA sin cobrar un solo peso. Abrazo a la Universidad Pública, y te aseguro que la conozco bastante bien!!! Y todos sabemos perfectamente que se convirtió en una caja política, y en una agencia de empleo para militantes políticos. Además Juan, esa Caja la manejan los del partido político al que pertenecí orgullosamente durante años, hasta que se dedicaron a formar una asociación ilícita para delinquir con sus socios del PERONISMO.

Durante los últimos cuatro años redujeron a la mitad el presupuesto universitario medido en valores constantes. Y capaz me la perdí, pero no vi ninguna manifestación, ni leí ninguna cartita tuya. Pero contemos TODA LA HISTORIA, por favor!!! Por último Juan, pasaste el año pasado por el Htal. de Clínicas??? Porqué parece que se vino abajo desde el mes de Enero y así continúa. Y para terminar, sabes que hermoso presupuesto universitario para todos los jóvenes argentinos, tendríamos sin SKANKA, sin la venta de acciones de YPF a los Eskenazy, sin Lázaro Baez, sin la Rosadita, sin los Hoteles del Calafate, sin la fuga de impuestos de Cristóbal López, socio de Néstor hasta el 2040 con las maquinistas cacha bobos, sin la guita para Andrea del Boca, sin los yates y las putas de Insaurralde, sin el plan CUNITA, sin los guardapolvos de la TOLOSA, sin los curros de Aerolíneas, sin los cuadernos, sin Lopecito y los bolsos, sin Boudou y Ciccone, sin la Efedrina de la morza, sin el colador de migraciones importando narcotraficantes, sin los Seguros y vacunas de Alberto, sin los 14 palos de jubilación de La Sra. Fernández de Kirchner.

Estoy seguro que queremos lo mismo, Juan - Amo LA UBA, y la Educación Pública. Pero a mis 70 años, me enoja mucho que me tomen de pelotudo.

Un sincero abrazo, Juan...